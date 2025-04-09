Истица отказалась от обвинений в изнасиловании против Jay-Z и Шона Комбса, которые якобы произошли в 2000 году. Jay-Z назвал обвинения вымышленными, а его адвокаты указали на многочисленные несоответствия в истории.
Адвокат Джастина Балдони заявил о значительных финансовых и эмоциональных потерях клиента из-за судебной тяжбы с Блейк Лайвли. Балдони потерял три проекта, включая экранизацию Pac-Man.
Дональд Трамп объявил о полном помиловании Росса Ульбрихта, основателя подпольной онлайн-площадки Silk Road. Ульбрихт отбывал пожизненное заключение за организацию незаконной торговли наркотиками на сумму более 200 млн долларов.
Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.
В Пенсильвании задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. При задержанном нашли оружие, маску и "манифест" против корпоративной Америки.
В Нью-Йорке разыскивают подозреваемого в убийстве 50-летнего гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. На найденных гильзах обнаружены загадочные слова, связанные с медицинским страхованием.
Брайана Томпсона, CEO UnitedHealthcare, смертельно ранили в грудь в центре Манхэттена во время ежегодной конференции инвесторов. Нападавший несколько раз выстрелил в директора с близкого расстояния и скрылся.
Банан, купленный у уличного торговца за 35 центов, стал частью арт-инсталляции "комедиант" и был продан на аукционе Sotheby's за $6,2 млн. Продавец фруктов был шокирован, узнав об этом несколько дней спустя.
Суд США отклонил ходатайство рэпера Diddy об освобождении под залог в размере 50 миллионов долларов. Он останется в тюрьме Бруклина до суда 5 мая 2025 года из-за риска давления на свидетелей и доказательств насилия.
Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря для обоснования запроса о закрытии дела.
В Нью-Йорке с начала следующего года введут плату $9 за въезд на Манхэттен. Это решение принято на федеральном уровне для уменьшения пробок и улучшения качества воздуха.
С 5 января в Манхэттене введут плату за въезд, которая до 2028 года возрастет. Средства направят на улучшение общественного транспорта и метро на сумму $15 млрд.
В хранилище библиотеки Моргана в Нью-Йорке обнаружили неизвестное музыкальное произведение Фредерика Шопена, датированное 1830-1835 годами. После детального исследования эксперты подтвердили подлинность рукописи, а пианист Лэнг Лэнг уже записал вальс.
Культовый нью-йоркский режиссер Пол Моррисси умер в возрасте 86 лет на Манхэттене. Он был известен сотрудничеством с Энди Уорхолом и созданием андеграундных фильмов, изображавших маргинальную жизнь 1960-70-х годов.
Суд постановил удерживать рэпера Шона Комбза (Diddy) без права залога до суда по делу о торговле людьми. Адвокат планирует обжаловать решение, а прокуроры опасаются, что Комбз может препятствовать делу.
64-летний бизнесмен Майкл Клайн, соучредитель сервиса продажи билетов Fandango, погиб после падения с 20 этажа отеля на Манхэттене. Его бизнес испытал трудности во время пандемии, когда кинотеатры были закрыты.
Два человека погибли и еще семеро получили ранения, когда пьяный водитель наехал на пешеходов в парке на Манхэттене во время празднования Дня Независимости.
Трогательная подборка из 5 романтических фильмов с невероятными любовными историями, профессиональным актерским мастерством и сочетанием комедий, драм и мюзиклов, которыми можно насладиться по выходным.
Манхэттенский суд присяжных признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, что сделало его первым бывшим президентом, осужденным за тяжкие преступления.
Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.
Актер Стив Бушеми получил удар по лицу во время случайного акта насилия на улице на Манхэттене, Нью-Йорк, в результате чего у него остались синяки, отек и кровотечение, но он чувствует себя хорошо.
Харви Вайнштейн вернулся в тюрьму после 10-дневного пребывания в больнице для лечения пневмонии, проблем с сердцем и других медицинских проблем, таких как диабет. По утверждению СМИ, он лечился в отдельной палате с улучшенными условиями.
Четыре синагоги на Манхэттене, Нью-Йорк, получили в субботу угрозы о минировании. Однако городской чиновник Марк Д. Левин подчеркнул, что ни одна из этих угроз не была признана департаментом полиции Нью-Йорка достоверной.
Мужчина поджег себя, разбрасывая листовки в парке возле здания суда, где проходит судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.
Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.
Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебные решения о возможном аресте активов Дональда Трампа, включая его поле для гольфа Seven Springs и поместье, в рамках усилий по взысканию 464 миллионов долларов с Трампа и его семьи после недавнего судебного решения, вынесенного против них.
Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав твердо заявил, что никто в Украине даже не думает о капитуляции, несмотря на продолжающиеся боевые действия, подчеркнув решимость Украины выстоять и противостоять российскому вторжению.
Полиция Нью-Йорка задержала протестующих, которые критиковали роль Израиля в конфликте в Газе, возле Рокфеллеровского центра во время интервью президента США Джо Байдена на вечернем телешоу в центре Манхэттена.
Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.