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Суд присяжных частично оправдал Дидди: обвинения в торговле людьми и рэкете сняты

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Присяжные федерального суда Манхэттена оправдали Шона "Дидди" Комбса по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете, но признали виновным в эпизоде, связанном с проституцией. Вердикт по пункту о сговоре с целью рэкета откладывается до завтра, 3 июля.

Суд присяжных частично оправдал Дидди: обвинения в торговле людьми и рэкете сняты

В федеральном суде Манхэттена присяжные оправдали рэпера Шона "Дидди" Комбса по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете. Вердикт по пункту о сговоре с целью рэкета пока откладывается: присяжные вернутся к обсуждениям завтра, 3 июля, пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Накануне присяжные сообщили судье, что по четырем из пяти пунктов обвинения они пришли к согласию, но у них нет вердикта по обвинению в сговоре с целью рэкета.

Издание сообщает, что сейчас присяжные в его федеральном уголовном процессе оправдали Дидди по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете. В то же время музыкального магната признали виновным в эпизоде, связанном с проституцией.

Судья Арун Субраманян сейчас сосредоточен на выборе дальнейших действий. Отмечается, что он ждет предложений от прокуроров и защиты. Рассматриваются следующие варианты: отправить присяжных обратно для продолжения обсуждений и вынесения вердикта по рэкету. Другой вариант - удовлетворить частичный вердикт и продолжать расследование по рэкету.

Сегодня в 17:30 по восточному времени Арун Субраманян отпустил присяжных на сегодня.

"Они вернутся в среду утром и сразу отправятся в зал присяжных, чтобы продолжить обсуждение", - подытоживает издание.

Напомним

Процесс против американского рэпера и продюсера Шона Комбса (P. Diddy) продолжается с 5 мая 2025 года в Нью-Йорке. Ему инкриминируют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилие и домогательства, но артист категорически отрицает все обвинения.

30 мая BBC сообщило о показаниях бывшей помощницы Комбса, которая выступила в суде под псевдонимом "Миа". По ее словам, она начала работать на него еще в 2009 году в возрасте около 20 лет и сразу оказалась в "токсичной" и "хаотичной" рабочей среде. Миа утверждает, что Комбс неоднократно прибегал к жестокому обращению: однажды он бросил в нее тарелку со спагетти, которая едва не попала ей в голову.

Адвокаты Diddy требуют отмены судебного разбирательства по делу о торговле людьми, утверждая, что прокуроры предоставили ложные доказательства. Защита настаивает на предвзятости следствия.

Алена Уткина

Алена Уткина

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