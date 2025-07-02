Суд присяжних частково виправдав Diddy: звинувачення в торгівлі людьми та рекеті знято

У федеральному суді Мангеттена присяжні виправдали репера Шона "Дідді" Комбса за обвинуваченнями у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Вердикт за пунктом про змову з метою рекету поки відкладається: присяжні повернуться до обговорень завтра, 3 липня, пише УНН із посиланням на TMZ.

Напередодні присяжні повідомили суддю, що за чотирма зі п’яти пунктів звинувачення вони дійшли згоди, але у них немає вердикту за звинуваченням у змові з метою рекету.

Видання повідомляє, що наразі присяжні у його федеральному кримінальному процесі виправдали Дідді за обвинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та рекеті. Водночас музичного магната визнали винним в епізоді, пов’язаному із проституцією.

Суддя Арун Субраманян наразі зосереджений на виборі подальших дій. Зазначається, що він чекає на пропозиції від прокурорів та захисту. Розглядаються такі варіанти: відправити присяжних назад для продовження обговорень та винесення вердикту щодо рекету. Інший варіант - задовольнити частковий вердикт і продовжувати розслідування щодо рекету.

Сьогодні о 17:30 за східним часом Арун Субраманян відпустив присяжних на сьогодні.

"Воні повернуться в середу вранці та одразу вирушать до зали присяжних, щоб продовжити обговорення", - підсумовує видання.

Нагадаємо

Процес проти американського репера та продюсера Шона Комбса (P. Diddy) триває з 5 травня 2025 року в Нью-Йорку. Йому інкримінують торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, насильство та домагання, але артист категорично заперечує всі звинувачення.

30 травня BBC повідомило про свідчення колишньої помічниці Комбса, яка виступила в суді під псевдонімом "Міа". За її словами, вона почала працювати на нього ще у 2009 році у віці близько 20 років і одразу опинилася в "токсичному" та "хаотичному" робочому середовищі. Міа стверджує, що Комбс неодноразово вдавався до жорстокого поводження: одного разу він кинув у неї тарілку зі спагеті, яка ледь не влучила їй у голову.

Адвокати Diddy вимагають скасування судового розгляду у справі про торгівлю людьми, стверджуючи, що прокурори надали неправдиві докази. Захист наполягає на упередженості слідства.