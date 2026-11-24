Гайден Панеттьєрі. Фото: Reuters

Після смерті акторки Гайден Панеттьєрі залишився спадок вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів. Про це повідомляє TMZ із посиланням на юридичні документи, передає УНН.

Деталі

Український спортсмен Володимир Кличко — батько доньки Гайден, Каї, — подав до суду клопотання про призначення Мелісси Москал Бенчівенги розпорядницею спадщини. Мелісса працює податковим і фінансовим консультантом.

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У документах зазначено, що Гайден померла, не залишивши заповіту. Вона володіла особистим майном на суму близько 5,2 мільйона доларів, а також нерухомістю вартістю трохи більше 1 мільйона доларів. Загальна вартість спадщини становить 6 232 119 доларів.

Нагадаємо

Гайден померла в серпні в Південній Кароліні внаслідок випадкового передозування.