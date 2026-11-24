Який спадок залишився після смерті акторки Гайден Панеттьєрі - ЗМІ розкрили деталі
Київ • УНН
Гайден Панеттьєрі померла без заповіту, залишивши спадок на $6,23 млн. Володимир Кличко просить призначити розпорядницею фінансову консультантку.
Після смерті акторки Гайден Панеттьєрі залишився спадок вартістю щонайменше 6 мільйонів доларів. Про це повідомляє TMZ із посиланням на юридичні документи, передає УНН.
Деталі
Український спортсмен Володимир Кличко — батько доньки Гайден, Каї, — подав до суду клопотання про призначення Мелісси Москал Бенчівенги розпорядницею спадщини. Мелісса працює податковим і фінансовим консультантом.
Апартаменти, де померла акторка Гайден Панеттьєрі, знову здають в оренду18.11.26, 18:50 • 31891 перегляд
У документах зазначено, що Гайден померла, не залишивши заповіту. Вона володіла особистим майном на суму близько 5,2 мільйона доларів, а також нерухомістю вартістю трохи більше 1 мільйона доларів. Загальна вартість спадщини становить 6 232 119 доларів.
Нагадаємо
Гайден померла в серпні в Південній Кароліні внаслідок випадкового передозування.