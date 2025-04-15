Південна Кароліна

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9443 перегляди

Торнадо в США: через негоду 37 загиблих, Трамп задіяв Нацгвардію в Арканзасі

Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.

Новини Світу • 17 березня, 08:31 • 75017 перегляди

Пташиний грип H5N1 може без явних ознак поширюватися серед тварин і людей - дослідження 

CDC виявило випадки зараження H5N1 у трьох ветеринарів, які працювали з коровами. Дослідження показує, що вірус може поширюватися безсимптомно, оминаючи системи спостереження.

Здоров'я • 14 лютого, 10:12 • 25005 перегляди

У США спіймали всіх мавп за два місяці після їхньої втечі з дослідницького центру

У Південній Кароліні спіймали останніх 4 макак-резусів з 43, що втекли з дослідницького центру Alpha Genesis. Мавпи вижили в лісі протягом двох місяців і пережили рідкісний снігопад.

Новини Світу • 25 січня, 08:19 • 30929 перегляди

Камала Гарріс може стати суддею Верховного суду США - ЗМІ

Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.

Новини Світу • 9 листопада, 18:34 • 24797 перегляди

Понад 40 піддослідних мавп втекли з-під варти в Південній Кароліні

43 макаки-резус втекли з дослідницького центру Alpha Genesis в Південній Кароліні через недбалість нового працівника. Поліція запевняє, що тварини нешкідливі, та просить не контактувати з ними.

Новини Світу • 8 листопада, 11:49 • 17501 перегляди

Оновлення голосів: в яких штатах переміг Трамп та Гарріс

За попередніми результатами підрахунку голосів Дональд Трамп отримав перемогу у 6 штатах, набравши 95 голосів. Камала Гарріс перемогла у 4 штатах із 35 голосами виборників.

Новини Світу • 6 листопада, 01:32 • 25706 перегляди

Фактично усі виборчі дільниці в США зачинились: попередні результати

У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.

Новини Світу • 6 листопада, 00:59 • 25669 перегляди

"Дочка" VW Scout розкрила своє бачення електрокарів, що включає модель із газовим генератором

Scout Motors анонсувала два електромобілі - позашляховик Traveler і вантажівку Terra з ціною від $60 000. Автомобілі отримають запас ходу до 563 км, а версії з газовим генератором - понад 800 км.

Економіка • 25 жовтня, 14:42 • 20557 перегляди

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У постраждалих від урагану "Хелен" американських штатах багато жителів перебувають без проточної води, зв'язку та електрики

Після урагану "Хелен" багато жителів Північної і Південної Кароліни залишаються без води, зв'язку та електрики. Президент Байден відвідав постраждалі штати, де рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.

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Ураган Хелен: пошуки вцілілих тривають у Північній Кароліні

Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.

Новини Світу • 1 жовтня, 22:53 • 19674 перегляди

Ураган "Хелен" забрав життя не менше 90 людей у США

Південний схід США розпочав масштабне прибирання після урагану "Хелен". Стихія забрала близько 90 життів, залишила мільйони без електрики та спричинила збитки на суму до 100 мільярдів доларів.

Новини Світу • 30 вересня, 05:32 • 18962 перегляди

Трамп назвав Гарріс "психічно відсталою": республіканці розкритикували експрезидента

Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Кілька республіканців розкритикували експрезидента за ці принизливі висловлювання, закликаючи зосередитись на політичних питаннях.

Новини Світу • 29 вересня, 22:42 • 25052 перегляди

Двопартійний комітет у США закликає до перегляду стратегії щодо росії

Двопартійний комітет у США закликає визнати росію постійною загрозою та переглянути стратегію. Пропонується масивна допомога Україні та підготовка до довгострокового протистояння з рф.

Політика • 29 вересня, 20:34 • 52125 перегляди

Ураган "Хелен" забрав життя 35 людей у США

Ураган "Хелен" спричинив загибель щонайменше 35 людей у чотирьох штатах США. Понад 4 мільйони будинків залишаються без електрики, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків стихії.

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Ураган "Хелен" обрушився на Флориду, спричинивши масові відключення та рекордні штормові нагони. Згодом він ослаб до тропічного шторму, переміщуючись далі по суші

Новини Світу • 27 вересня, 11:50 • 14589 перегляди

У Південній Кароліні вперше за 13 років виконали смертний вирок

46-річного Фредді Оуенса страчено за вбивство продавця під час пограбування в 1999 році. Це перша з п'яти страт у США цього тижня, виконана після вирішення проблем з постачанням речовин для смертельної ін'єкції.

Новини Світу • 21 вересня, 02:57 • 34054 перегляди

У США жертвами урагану "Деббі" стали шестеро людей

Внаслідок тропічного шторму 'Деббі' на узбережжі південних штатів США загинуло шестеро людей. Очікуються катастрофічні повені у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.

Суспільство • 8 серпня, 00:49 • 25016 перегляди

Ураган "Деббі" обрушився на Флориду, загрожуючи повенями на південному сході США

Ураган 'Деббі' досяг узбережжя Флориди, залишивши без світла понад 250 тисяч споживачів. Очікуються катастрофічні повені та рекордні опади на південному сході США, оголошено надзвичайний стан.

Новини Світу • 5 серпня, 12:59 • 18543 перегляди

Пентагон замовив розробку систем для морських дронів на 982 млн доларів

Міністерство оборони США уклало контракти на суму 982 мільйони доларів з 49 компаніями на розробку систем і постачання обладнання для морських безпілотників, включаючи бойове обладнання, датчики, системи управління і логістичну підтримку, з терміном виконання робіт до лютого 2025 року і, можливо, продовженням до лютого 2030 року.

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США можуть надати Грузії економічну допомогу

Конгрес США може розглянути можливість надання Грузії економічної та військової допомоги, включаючи преференційну торгівлю, покращення доступу до ринків, лібералізацію візового режиму та військову підтримку для територіальної оборони від російської агресії, якщо Грузія відмовиться від антизахідної риторики, поважатиме права людини та відкличе свій закон про "іноземних агентів", подібний до російського.

Економіка • 21 травня, 01:30 • 36297 перегляди

Мати Джастіна Бібера радіє через перспективу стати бабусею, але шанувальники згадують її розрив із сином

Джастін Бібер та його дружина Хейлі Бібер очікують на первістка: Хейлі перебуває на шостому місяці вагітності, а пологи мають відбутися наприкінці літа, що спонукає матір Джастіна Петті Маллетт радіти перспективі стати бабусею.

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Китай використовуватиме ШІ, щоб порушити вибори в США, Південній Кореї та Індії - Microsoft

Microsoft попереджає, що Китай, ймовірно, використовуватиме контент, створений штучним інтелектом, для зриву виборів у США, Південній Кореї та Індії у 2024 році після спроби зробити це під час президентських виборів на Тайвані.

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Telegraph: дипломати країн НАТО запропонували підготуватися до виходу США з альянсу

Дипломати НАТО пропонують готуватися до можливого виходу США з альянсу в разі перемоги Дональда Трампа на наступних президентських виборах.

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Остання суперниця Трампа Ніккі Гейлі оголосила про вихід із президентських перегонів США

Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висування на посаду президента США від республіканців у 2024 році.

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Остання суперниця Трампа від республіканців Гейлі вийде з президентських перегонів - CNN

Очікується, що Ніккі Гейлі вийде з президентських перегонів від республіканців і розчистить дорогу колишньому президенту Дональду Трампу.

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У "супервівторок" республіканка Ніккі Хейлі перешкоджає тріумфальному маршу Трампа

Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.

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Колишній президент США Трамп виграв праймеріз республіканців у Північній Дакоті

Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Північній Дакоті напередодні голосування у "супервівторок".

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Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.

Новини Світу • 2 березня, 19:47 • 29682 перегляди