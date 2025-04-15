Південна Кароліна

У Південній Кароліні вперше за 13 років виконали смертний вирок

46-річного Фредді Оуенса страчено за вбивство продавця під час пограбування в 1999 році. Це перша з п'яти страт у США цього тижня, виконана після вирішення проблем з постачанням речовин для смертельної ін'єкції.