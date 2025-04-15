Південна Кароліна

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
Через торнадо та сильний вітер у кількох штатах США загинули щонайменше 37 людей. Трамп активував Нацгвардію в Арканзасі, влада допомагає постраждалим від стихії.
CDC виявило випадки зараження H5N1 у трьох ветеринарів, які працювали з коровами. Дослідження показує, що вірус може поширюватися безсимптомно, оминаючи системи спостереження.
У Південній Кароліні спіймали останніх 4 макак-резусів з 43, що втекли з дослідницького центру Alpha Genesis. Мавпи вижили в лісі протягом двох місяців і пережили рідкісний снігопад.
Суддя Соня Сотомайор може піти у відставку, що дозволить Байдену номінувати Гарріс на її місце. Демократи мають більшість у Сенаті до січня, що дає можливість затвердити кандидатуру.
43 макаки-резус втекли з дослідницького центру Alpha Genesis в Південній Кароліні через недбалість нового працівника. Поліція запевняє, що тварини нешкідливі, та просить не контактувати з ними.
За попередніми результатами підрахунку голосів Дональд Трамп отримав перемогу у 6 штатах, набравши 95 голосів. Камала Гарріс перемогла у 4 штатах із 35 голосами виборників.
У США закрились майже всі виборчі дільниці, підраховуються перші голоси. За попередніми результатами у більшості штатів лідирує Дональд Трамп, випереджаючи Камалу Гарріс.
Scout Motors анонсувала два електромобілі - позашляховик Traveler і вантажівку Terra з ціною від $60 000. Автомобілі отримають запас ходу до 563 км, а версії з газовим генератором - понад 800 км.
Підбірка зворушливих серіалів про кохання для перегляду восени. Від історичних драм до сучасних мелодрам - п'ять серіалів, які розкривають різні грані любовних стосунків.
Після урагану "Хелен" багато жителів Північної і Південної Кароліни залишаються без води, зв'язку та електрики. Президент Байден відвідав постраждалі штати, де рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти.
Пошуково-рятувальні команди працюють у гірських районах Північної Кароліни після урагану Хелен. Ураган забрав життя щонайменше 140 людей у шести штатах, очікується зростання кількості жертв.
Південний схід США розпочав масштабне прибирання після урагану "Хелен". Стихія забрала близько 90 життів, залишила мільйони без електрики та спричинила збитки на суму до 100 мільярдів доларів.
Дональд Трамп назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "психічно відсталою". Кілька республіканців розкритикували експрезидента за ці принизливі висловлювання, закликаючи зосередитись на політичних питаннях.
Двопартійний комітет у США закликає визнати росію постійною загрозою та переглянути стратегію. Пропонується масивна допомога Україні та підготовка до довгострокового протистояння з рф.
Ураган "Хелен" спричинив загибель щонайменше 35 людей у чотирьох штатах США. Понад 4 мільйони будинків залишаються без електрики, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків стихії.
Ураган "Хелен" обрушився на Флориду, спричинивши масові відключення та рекордні штормові нагони. Згодом він ослаб до тропічного шторму, переміщуючись далі по суші
46-річного Фредді Оуенса страчено за вбивство продавця під час пограбування в 1999 році. Це перша з п'яти страт у США цього тижня, виконана після вирішення проблем з постачанням речовин для смертельної ін'єкції.
Внаслідок тропічного шторму 'Деббі' на узбережжі південних штатів США загинуло шестеро людей. Очікуються катастрофічні повені у Флориді, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.
Ураган 'Деббі' досяг узбережжя Флориди, залишивши без світла понад 250 тисяч споживачів. Очікуються катастрофічні повені та рекордні опади на південному сході США, оголошено надзвичайний стан.
Міністерство оборони США уклало контракти на суму 982 мільйони доларів з 49 компаніями на розробку систем і постачання обладнання для морських безпілотників, включаючи бойове обладнання, датчики, системи управління і логістичну підтримку, з терміном виконання робіт до лютого 2025 року і, можливо, продовженням до лютого 2030 року.
Конгрес США може розглянути можливість надання Грузії економічної та військової допомоги, включаючи преференційну торгівлю, покращення доступу до ринків, лібералізацію візового режиму та військову підтримку для територіальної оборони від російської агресії, якщо Грузія відмовиться від антизахідної риторики, поважатиме права людини та відкличе свій закон про "іноземних агентів", подібний до російського.
Джастін Бібер та його дружина Хейлі Бібер очікують на первістка: Хейлі перебуває на шостому місяці вагітності, а пологи мають відбутися наприкінці літа, що спонукає матір Джастіна Петті Маллетт радіти перспективі стати бабусею.
Microsoft попереджає, що Китай, ймовірно, використовуватиме контент, створений штучним інтелектом, для зриву виборів у США, Південній Кореї та Індії у 2024 році після спроби зробити це під час президентських виборів на Тайвані.
Дипломати НАТО пропонують готуватися до можливого виходу США з альянсу в разі перемоги Дональда Трампа на наступних президентських виборах.
Колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою кампанію за висування на посаду президента США від республіканців у 2024 році.
Очікується, що Ніккі Гейлі вийде з президентських перегонів від республіканців і розчистить дорогу колишньому президенту Дональду Трампу.
Ніккі Хейлі з невеликим відривом перемогла на праймеріз республіканців у Вермонті. В іншому експрезидент і чинний глава Білого дому здобували одну перемогу за іншою.
Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріз у Північній Дакоті напередодні голосування у "супервівторок".
Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.