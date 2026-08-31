Трамп обіцяє кампанію за республіканців перед проміжними виборами "як за себе"

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує проводити передвиборчу кампанію за республіканських законодавців цієї осені з тією ж інтенсивністю, що і як кандидат у президенти в 2024 році, передбачаючи напружений графік поїздок напередодні проміжних виборів, які можуть змінити баланс сил у Вашингтоні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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В інтерв'ю програмі Fox News Трамп визнав, що правлячі партії зазвичай втрачають позиції на проміжних виборах, але при цьому висловив упевненість, що республіканці покажуть хороші результати. Нині партія має більшість як у Палаті представників, і у Сенаті США.

"Я збираюся вийти і вестиму передвиборчу кампанію так само, як і за себе", - сказав Трамп в інтерв'ю, яке було записано минулого тижня і показано в неділю ввечері.

Раніше представники Білого дому припускали, що Трамп планує здійснити значну кількість поїздок, але ці поїздки не завжди здійснювалися. Заплановану на весну кампанію з активізації внутрішніх поїздок було перервано війною США з Іраном.

Війна сприяла низькому рейтингу схвалення Трампа в опитуваннях, але президент відкинув побоювання з приводу високих цін, які переслідували його союзників-республіканців і дали демократам модне слово - "доступність" - для передвиборчої кампанії, пише видання.

"Я значною мірою подбав про інфляцію", - сказав Трамп в інтерв'ю.

Трамп, який позиціонує себе як переговірник, також зазначив, що йому не потрібна угода з Іраном у конфлікті, який триває вже пів року. "Мені не потрібний підпис на аркуші паперу", - сказав він.

В останні тижні президент США активізував свій графік поїздок, відвідавши Південну Кароліну для участі у передвиборчій кампанії сенатора Дарлін Грем на республіканських праймеріз та Техас для збору коштів, пише видання.

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