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The Guardian
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Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем

Київ • УНН

 • 12724 перегляди

СБУ вдруге за день успішно застосувала новий дрон-перехоплювач. Бійці військової контррозвідки уразили російський реактивний "Герань-5".

Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем

Бійці Служби безпеки України уразили російський реактивний безпілотник. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5". Дякую воїнам СБУ за влучність

- йдеться в дописі Зеленського.

Додатково

Раніше Володимир Зеленський вже показував бойову роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних "шахедів". Зазначається, що СБУ створила та успішно застосувала новий дрон-перехоплювач.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, йдеться про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

Євген Устименко

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