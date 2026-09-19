Вдруге за день: СБУ уразила реактивний "Герань-5" новим дроном-перехоплювачем
Київ • УНН
СБУ вдруге за день успішно застосувала новий дрон-перехоплювач. Бійці військової контррозвідки уразили російський реактивний "Герань-5".
Бійці Служби безпеки України уразили російський реактивний безпілотник. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні. Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5". Дякую воїнам СБУ за влучність
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Раніше Володимир Зеленський вже показував бойову роботу дронів-перехоплювачів для збиття реактивних "шахедів". Зазначається, що СБУ створила та успішно застосувала новий дрон-перехоплювач.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. За його словами, йдеться про ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "шахедів".