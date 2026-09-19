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The New York Times

Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою

Київ • УНН

 • 3416 перегляди

Прем’єр Британії Енді Бернем обговорить із Дональдом Трампом доступ України до американських ракет Patriot. Зустріч відбудеться в Нью-Йорку.

Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наступного тижня планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Одним із головних питань стане прохання розблокувати американські запаси ракет-перехоплювачів Patriot для передачі Україні перед зимою, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами джерел видання, забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони є одним із пріоритетів Бернема на майбутніх переговорах із президентом США.

Британський прем'єр також має намір обговорити з Трампом ситуацію на Близькому Сході та можливу роль європейських країн у зниженні напруженості в регіоні.

Україні потрібні додаткові ракети Patriot

Бернем ще у серпні заявляв про намір переконати Трампа надати Україні доступ до частини американських запасів ракет-перехоплювачів Patriot. Питання стало особливо актуальним напередодні зими, коли Україна потребує посилення захисту від російських ракетних атак.

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Наміри британського прем'єра домагатися додаткових перехоплювачів для України раніше підтверджували й інші джерела.

Паралельно переговори відбуватимуться на тлі економічних проблем самої Великої Британії. В уряді побоюються, що наслідки війни на Близькому Сході можуть призвести до подальшого зростання цін на енергоносії, інфляції та вартості державних запозичень.

Перший бюджет уряду Бернема мають представити 28 жовтня. За даними Bloomberg, британському уряду доведеться шукати способи закрити дефіцит фіскального резерву щонайменше у 12 млрд фунтів.

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