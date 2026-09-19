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The New York Times

Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 2504 перегляди

У столиці Саудівської Аравії двічі вмикали рідкісні сповіщення про повітряну небезпеку. Подібні тривоги лунали також в інших містах.

Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді вранці 19 вересня двічі оголошували рідкісні для міста попередження про повітряну небезпеку. Востаннє подібні сповіщення для жителів столиці надходили під час розпалу війни між США та Іраном у березні та квітні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Система раннього попередження Саудівської Аравії надіслала екстрені повідомлення жителям Ер-Ріяда приблизно о 4:00, а потім повторно близько 6:00.

Саудівська цивільна оборона повідомила, що в обох випадках загроза невдовзі минула. Причину оголошення тривог влада не уточнила.

Попередження отримали й інші міста

Протягом ночі аналогічні попередження оголошували в інших районах країни, зокрема у Джидді та Янбу на узбережжі Червоного моря, а також на острові Фарасан.

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Останніми тижнями Саудівська Аравія регулярно зазнає атак єменських хуситів. За даними Bloomberg, угруповання протягом останнього місяця майже щодня атакує територію королівства.

Минулого тижня саудівська влада також повідомляла про атаку безпілотників з території Іраку, після якої довелося зупинити стратегічний нафтопровід Схід–Захід. Він має особливе значення для експорту саудівської нафти на тлі проблем із судноплавством через Ормузьку протоку.

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Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
Bloomberg
Ер-Ріяд
Ірак
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран