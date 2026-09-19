Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці Саудівської Аравії двічі вмикали рідкісні сповіщення про повітряну небезпеку. Подібні тривоги лунали також в інших містах.
У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді вранці 19 вересня двічі оголошували рідкісні для міста попередження про повітряну небезпеку. Востаннє подібні сповіщення для жителів столиці надходили під час розпалу війни між США та Іраном у березні та квітні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Система раннього попередження Саудівської Аравії надіслала екстрені повідомлення жителям Ер-Ріяда приблизно о 4:00, а потім повторно близько 6:00.
Саудівська цивільна оборона повідомила, що в обох випадках загроза невдовзі минула. Причину оголошення тривог влада не уточнила.
Попередження отримали й інші міста
Протягом ночі аналогічні попередження оголошували в інших районах країни, зокрема у Джидді та Янбу на узбережжі Червоного моря, а також на острові Фарасан.
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Останніми тижнями Саудівська Аравія регулярно зазнає атак єменських хуситів. За даними Bloomberg, угруповання протягом останнього місяця майже щодня атакує територію королівства.
Минулого тижня саудівська влада також повідомляла про атаку безпілотників з території Іраку, після якої довелося зупинити стратегічний нафтопровід Схід–Захід. Він має особливе значення для експорту саудівської нафти на тлі проблем із судноплавством через Ормузьку протоку.
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