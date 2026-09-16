Нафта подорожчала до $109 за барель, а перебої в Саудівській Аравії загрожують 4% світових поставок
Київ • УНН
Brent зросла до $108,75 після перебоїв у саудівському хабі Янбу. Ремонт трубопроводу може тривати до 8 тижнів.
Світові ціни на нафту різко зросли через зупинку завантаження сировини в саудівському експортному хабі Янбу та скасування частини поставок до Європи. Brent подорожчала на 2,9% – до $108,75 за барель, а американська WTI на 4,38% – до $105,83, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Обидві марки завершили торги на найвищому рівні з 19 травня. Побоювання трейдерів посилилися після повідомлень, що Саудівська Аравія скасувала частину поставок сирої нафти європейським покупцям, запланованих на кінець вересня.
Хусити захопили нові стратегічні території у Червоному морі та посилили контроль над нафтовим маршрутом14.09.26, 23:44 • 10640 переглядiв
Ключовою проблемою став трубопровід "Схід-Захід" завдовжки близько 1200 км, яким Саудівська Аравія перенаправляла нафту до Червоного моря в обхід Ормузької протоки. Після атаки хуситів цей маршрут був закритий.
Під загрозою до 4% світових поставок
Значення трубопроводу різко зросло після фактичного припинення нормального судноплавства через Ормузьку протоку. За попередніми даними Kpler, у понеділок через неї пройшли лише 4 вантажні судна проти 10 днем раніше.
Нафта подорожчала більш ніж на 2% після нових ударів по Саудівській Аравії14.09.26, 10:20 • 9016 переглядiв
За оцінками покупців і трейдерів, якщо трубопровід "Схід-Захід" найближчим часом не запрацює, Саудівська Аравія може протягом кількох днів вичерпати доступні для експорту запаси нафти. Перебої на цьому маршруті створюють ризики для обсягів, еквівалентних до 4% світового постачання.
Терміни ремонту залишаються невизначеними. За даними Goldman Sachs, оцінки коливаються від відновлення роботи найближчим часом до 8 тижнів. Банк також допускає зростання Brent вище $120 за барель у разі тривалих перебоїв із постачанням нафти з Перської затоки.
В Ормузькій протоці уразили іранське судно, є загиблий - CNN15.09.26, 09:15 • 35076 переглядiв