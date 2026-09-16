Україна просить Австрію допомогти з локомотивами та використанням заморожених активів рф - МЗС

Україна та Австрія обговорили можливість передачі або закупівлі додаткових локомотивів для української залізниці, яка систематично зазнає російських атак. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками розмови з главою МЗС Австрії Беатою Майнль-Райзінгер, пише УНН.

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За словами Сибіги, Україні терміново потрібні додаткові локомотиви для забезпечення безперебійної роботи залізничної мережі. Сторони обговорили можливості Австрії сприяти їхній передачі Україні або закупівлі.

Ще одним практичним питанням стало використання заморожених російських активів. Українська сторона наполягає, що вони мають бути спрямовані на оборону та післявоєнне відновлення країни.

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Вони мають бути повною мірою мобілізовані на потреби оборони та відновлення України. росія має заплатити за завдані нею збитки, і її активи повинні бути частиною цієї відповідальності – заявив Сибіга.

Сторони також домовилися продовжувати координацію щодо мирного процесу та ролі Європи в ньому. Окремо обговорили майбутнє непостійне членство Австрії в Раді Безпеки ООН та можливості використати його для посилення міжнародної безпеки.

Україна також порушила питання безпеки судноплавства у Чорному морі на тлі російських атак на порти, цивільні судна та морські шляхи. Крім того, Київ розраховує на продовження австрійських програм реабілітації та відновлення для українських дітей.

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