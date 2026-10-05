Уже понад 50 постраждалих - рятувальники розкрили нові подробиці авіаудару по Харкову
Київ • УНН
росія вдарила КАБами по Слобідському району Харкова. Пошкоджено підприємства, будинки й авто, спалахнули масштабні пожежі.
У Харкові попередньо п'ять людей загинуло, понад 50 – травмовано внаслідок російського авіаудару, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Сьогодні вдень росія завдала ударів керованими авіабомбами по Слобідському району міста.
Зафіксовано влучання по цивільних підприємствах та поблизу житлового багатоквартирного будинку. Виникли дві масштабні пожежі — горіли складська та виробнича будівлі.
У житловому кварталі пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі.
З-під завалів вдалося врятувати 2 людей. Під час аварійно-рятувальних робіт деблоковано тіла двох загиблих.
Психологи ДСНС надавали допомогу людям.
Додамо
Як повідомляв УНН, у Харкові після атаки рф під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих.
Також було відомо, що після авіаудару кількість постраждалих у Харкові сягнула 39.