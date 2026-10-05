Уже более 50 пострадавших — спасатели раскрыли новые подробности авиаудара по Харькову
Киев • УНН
россия нанесла удар КАБами по Слободскому району Харькова. Повреждены предприятия, дома и автомобили, вспыхнули масштабные пожары.
В Харькове предварительно пять человек погибли, более 50 — травмированы в результате российского авиаудара, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня днем россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по Слободскому району города.
Зафиксированы попадания по гражданским предприятиям и вблизи жилого многоквартирного дома. Возникли два масштабных пожара — горели складское и производственное здания.
В жилом квартале повреждены многоэтажные дома и автомобили.
Из-под завалов удалось спасти 2 человек. Во время аварийно-спасательных работ деблокированы тела двух погибших.
Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.
Добавим
Как сообщал УНН, в Харькове после атаки рф под завалами швейного цеха найдены тела еще двух погибших.
Также было известно, что после авиаудара количество пострадавших в Харькове достигло 39.