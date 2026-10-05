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Уже более 50 пострадавших — спасатели раскрыли новые подробности авиаудара по Харькову

Киев • УНН

 • 2304 просмотра

россия нанесла удар КАБами по Слободскому району Харькова. Повреждены предприятия, дома и автомобили, вспыхнули масштабные пожары.

Уже более 50 пострадавших — спасатели раскрыли новые подробности авиаудара по Харькову
Фото: ГСЧС

В Харькове предварительно пять человек погибли, более 50 — травмированы в результате российского авиаудара, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Сегодня днем россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по Слободскому району города.

Зафиксированы попадания по гражданским предприятиям и вблизи жилого многоквартирного дома. Возникли два масштабных пожара — горели складское и производственное здания.

Последствия атаки рф на Харьков. Фото: ГСЧС

В жилом квартале повреждены многоэтажные дома и автомобили.

Из-под завалов удалось спасти 2 человек. Во время аварийно-спасательных работ деблокированы тела двух погибших.

Психологи ГСЧС оказывали помощь людям. 

Добавим

Как сообщал УНН, в Харькове после атаки рф под завалами швейного цеха найдены тела еще двух погибших. 

Также было известно, что после авиаудара количество пострадавших в Харькове достигло 39.

Антонина Туманова

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