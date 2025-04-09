Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25766 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

В Песочине Харьковской области произошел смертельный пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела 43-летнего мужчины и трехлетнего ребенка.

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Сегодня утром возле метро "Олимпийская" загорелся электромобиль Nissan LEAF. Очевидцы задержали мужчину, подозреваемого в поджоге, слухи о взрыве опровергли.

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Во Львовской области в результате ДТП микроавтобуса и грузовика погибли два человека

Во Львовской области вблизи Судовой Вишни столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате ДТП два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы, спасатели деблокировали пострадавших.

Общество • 5 апреля, 13:43 • 14782 просмотра

Кривой Рог: количество пострадавших от атаки БПЛА возросло до семи

В результате ночной атаки БПЛА на Кривой Рог количество пострадавших возросло до семи, один человек погиб. Повреждены дома, площадка, пути и авто.

Война • 5 апреля, 05:35 • 9215 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

В результате вражеской атаки по Кривому Рогу пострадали 42 человека, среди них двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены дома и учебные заведения, возникли пожары.

Война • 4 апреля, 20:41 • 12269 просмотра

Спасли не один десяток людей: в ГСЧС рассказали о буднях собак-спасателей во время войны

С начала войны кинологи ГСЧС спасли 73 человека и обезвредили 711 боеприпасов с помощью собак. Тренировки продолжаются долго, а профпригодность определяется с 15 месяцев.

Общество • 2 апреля, 12:08 • 19597 просмотра
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В центре Киева пожарные ликвидировали возгорание в заведении общественного питания

2 апреля в центре Киева спасатели ликвидировали возгорание в вентиляционной шахте ресторана Ottoman Turkish Restaurant. Жертв и пострадавших нет.

Киев • 2 апреля, 10:51 • 155081 просмотра

Госслужащим будут доплачивать за знание английского языка. Кабмин утвердил порядок

Кабмин утвердил порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.

Общество • 1 апреля, 12:14 • 19004 просмотра

ГСЧС показала последствия вражеского удара по Днепру: пострадавших стало больше

В результате массированной атаки российскими БпЛА в Днепре погибли четыре человека, 21 получили ранения. В городе зафиксированы масштабные разрушения и пожары, которые ликвидировали спасатели.

Война • 29 марта, 06:02 • 12839 просмотра

Что нужно делать в случае пожара: спасатели озвучили советы

Представитель ГСЧС Украины напомнил о первоочередных действиях во время пожара: вызов спасателей по номеру 101, указать точный адрес, место возникновения и наличие людей. Тушить самостоятельно только при условии отсутствия угрозы.

Общество • 28 марта, 14:51 • 41315 просмотра

В Полтавской области повреждены складские помещения предприятия

Вражеская атака повредила складские помещения предприятия в Полтавской громаде. На месте работают специалисты ГСЧС, информация о пострадавших не поступала.

Война • 27 марта, 22:55 • 12256 просмотра

Массированная атака рф на Днепр: показали последствия

Российские войска нанесли массированный удар по Днепру, повреждены предприятия, культурные учреждения и многоэтажки. Ранены две женщины и мужчина, им оказали помощь.

Война • 27 марта, 06:54 • 32554 просмотра

В Сумах приостановили аварийно-восстановительные работы: подробности

В Сумах временно приостановили аварийно-восстановительные работы. Демонтированы аварийные конструкции, восстановлено 803 окна, помощь получили 173 гражданина.

Война • 25 марта, 19:26 • 17998 просмотра

Полтавскую область ночью атаковали вражеские дроны: поврежден ангар, двое работников предприятия ранены

Ночью российские дроны атаковали Полтавскую область, в Миргородском районе обломки повредили ангарное помещение предприятия. Двое работников получили ранения, один госпитализирован.

Война • 25 марта, 06:51 • 26641 просмотра

Россияне ударили по жилому сектору Сумщины: подробности от ГСЧС

Вечером 24 марта россияне нанесли удар по селу в Сумской области, вызвав пожар в жилом доме. Специалисты ГСЧС ликвидировали возгорание и обследовали территорию.

Война • 25 марта, 05:59 • 31672 просмотра

В Сумах ликвидировали все очаги возгорания после ракетной атаки рф: детали

В Сумах спасатели ликвидировали все очаги возгорания после ракетной атаки. Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 78 гражданам, также продолжается демонтаж аварийных конструкций.

Война • 24 марта, 18:07 • 12054 просмотра

Ночная атака рф на Киевскую область: показали последствия

Ночью в Киевской области из-за падения обломков БпЛА возникли пожары в Фастовском районе и Глевахе, повреждены дома. В результате атаки дронов один человек получил травмы.

Война • 24 марта, 08:47 • 48754 просмотра

В Киеве выросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок

Количество жертв атаки дронов на Киев возросло до трех, включая отца и его пятилетнюю дочь. Еще десять человек ранены, самому младшему из которых 11 месяцев.

Война • 23 марта, 06:17 • 33853 просмотра

Два человека погибли: ГСЧС показала последствия вражеского обстрела Киева

Ночью 23 марта Киев подвергся атаке дронов, что привело к пожарам в жилых домах и офисах. В Днепровском и Голосеевском районах погибли два человека, спасатели ликвидируют последствия.

Война • 23 марта, 01:53 • 25867 просмотра

Удар по Запорожью: трое погибших, 12 раненых, поисково-спасательные работы завершены

В Запорожье завершены поисково-спасательные работы. В результате вражеского удара 21 марта погибли три человека, еще 12 получили ранения, привлекались 63 спасателя.

Война • 22 марта, 00:15 • 80829 просмотра

В Киеве горел жилой дом из-за атаки дронов: в ГСЧС показали последствия

В Подольском районе Киева спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за падения обломков дрона. Огонь охватил 100 кв.м, эвакуированы четыре человека, пострадавших нет.

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Выжигание сухостоя под Киевом: пожарные спасли троих детей

В селе Колонщина Киевской области спасатели спасли троих детей в возрасте 11, 5 и 4 лет во время тушения пожара сухой травы. Детей эвакуировали в безопасное место, никто не пострадал.

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В Карпатах объявлена снеголавинная опасность 3-го уровня

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-24 марта ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призывают быть осторожными и избегать лавиноопасных маршрутов.

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Удар по Запорожской области: пятеро раненых, среди них ребенок

Ночью 21 марта враг атаковал Запорожскую область управляемыми авиабомбами, ранив пятерых людей, среди которых ребенок. В результате обстрела возникли пожары в жилых домах, загорелись автомобили.

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С начала года в Украине на воде погибли 142 человека - ГСЧС

В Украине с начала 2025 года на воде погибли 142 человека, что на 13,6% больше, чем в прошлом году. С начала года спасено 130 человек, из них 32 ребенка.

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С начала 2025 года в Украине возникло более 21 тысячи пожаров, что на 34% больше, чем в прошлом году. Количество погибших возросло на 10% и составляет 499 человек, среди них 14 детей.

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В Одесской области спасатели ликвидируют масштабный пожар на открытой территории

Спасатели ликвидируют масштабный пожар, охвативший более 10 га открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь уже добрался до одного из национальных парков области.

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На Буковине семья отравилась грибами: мать умерла, отец и сын в больнице

В Новоднестровске мать умерла, а отец с сыном попали в больницу после отравления грибами. Спасатели призывают быть осторожными с употреблением грибов.

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Ночной удар по пятиэтажке в Чернигове: разбор завалов завершен, есть пострадавшая

Спасатели завершили разбор завалов в Чернигове после атаки дрона. Повреждены дома и авто, одна женщина пострадала. Людям оказывают помощь.

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В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, вызванный попаданием. Эвакуирована пожилая женщина, информация о пострадавших уточняется.

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