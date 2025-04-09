Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Песочине Харьковской области произошел смертельный пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела 43-летнего мужчины и трехлетнего ребенка.
Сегодня утром возле метро "Олимпийская" загорелся электромобиль Nissan LEAF. Очевидцы задержали мужчину, подозреваемого в поджоге, слухи о взрыве опровергли.
Во Львовской области вблизи Судовой Вишни столкнулись микроавтобус и автовоз. В результате ДТП два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы, спасатели деблокировали пострадавших.
В результате ночной атаки БПЛА на Кривой Рог количество пострадавших возросло до семи, один человек погиб. Повреждены дома, площадка, пути и авто.
В результате вражеской атаки по Кривому Рогу пострадали 42 человека, среди них двое детей в тяжелом состоянии. Повреждены дома и учебные заведения, возникли пожары.
С начала войны кинологи ГСЧС спасли 73 человека и обезвредили 711 боеприпасов с помощью собак. Тренировки продолжаются долго, а профпригодность определяется с 15 месяцев.
2 апреля в центре Киева спасатели ликвидировали возгорание в вентиляционной шахте ресторана Ottoman Turkish Restaurant. Жертв и пострадавших нет.
Кабмин утвердил порядок выплаты надбавки за владение английским языком госслужащим. Надбавку в размере 10% от оклада получат те, кто владеет языком на уровне не ниже В2.
В результате массированной атаки российскими БпЛА в Днепре погибли четыре человека, 21 получили ранения. В городе зафиксированы масштабные разрушения и пожары, которые ликвидировали спасатели.
Представитель ГСЧС Украины напомнил о первоочередных действиях во время пожара: вызов спасателей по номеру 101, указать точный адрес, место возникновения и наличие людей. Тушить самостоятельно только при условии отсутствия угрозы.
Вражеская атака повредила складские помещения предприятия в Полтавской громаде. На месте работают специалисты ГСЧС, информация о пострадавших не поступала.
Российские войска нанесли массированный удар по Днепру, повреждены предприятия, культурные учреждения и многоэтажки. Ранены две женщины и мужчина, им оказали помощь.
В Сумах временно приостановили аварийно-восстановительные работы. Демонтированы аварийные конструкции, восстановлено 803 окна, помощь получили 173 гражданина.
Ночью российские дроны атаковали Полтавскую область, в Миргородском районе обломки повредили ангарное помещение предприятия. Двое работников получили ранения, один госпитализирован.
Вечером 24 марта россияне нанесли удар по селу в Сумской области, вызвав пожар в жилом доме. Специалисты ГСЧС ликвидировали возгорание и обследовали территорию.
В Сумах спасатели ликвидировали все очаги возгорания после ракетной атаки. Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 78 гражданам, также продолжается демонтаж аварийных конструкций.
Ночью в Киевской области из-за падения обломков БпЛА возникли пожары в Фастовском районе и Глевахе, повреждены дома. В результате атаки дронов один человек получил травмы.
Количество жертв атаки дронов на Киев возросло до трех, включая отца и его пятилетнюю дочь. Еще десять человек ранены, самому младшему из которых 11 месяцев.
Ночью 23 марта Киев подвергся атаке дронов, что привело к пожарам в жилых домах и офисах. В Днепровском и Голосеевском районах погибли два человека, спасатели ликвидируют последствия.
В Запорожье завершены поисково-спасательные работы. В результате вражеского удара 21 марта погибли три человека, еще 12 получили ранения, привлекались 63 спасателя.
В Подольском районе Киева спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за падения обломков дрона. Огонь охватил 100 кв.м, эвакуированы четыре человека, пострадавших нет.
В селе Колонщина Киевской области спасатели спасли троих детей в возрасте 11, 5 и 4 лет во время тушения пожара сухой травы. Детей эвакуировали в безопасное место, никто не пострадал.
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-24 марта ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призывают быть осторожными и избегать лавиноопасных маршрутов.
Ночью 21 марта враг атаковал Запорожскую область управляемыми авиабомбами, ранив пятерых людей, среди которых ребенок. В результате обстрела возникли пожары в жилых домах, загорелись автомобили.
В Украине с начала 2025 года на воде погибли 142 человека, что на 13,6% больше, чем в прошлом году. С начала года спасено 130 человек, из них 32 ребенка.
С начала 2025 года в Украине возникло более 21 тысячи пожаров, что на 34% больше, чем в прошлом году. Количество погибших возросло на 10% и составляет 499 человек, среди них 14 детей.
Спасатели ликвидируют масштабный пожар, охвативший более 10 га открытой территории. Из-за сильных порывов ветра огонь уже добрался до одного из национальных парков области.
В Новоднестровске мать умерла, а отец с сыном попали в больницу после отравления грибами. Спасатели призывают быть осторожными с употреблением грибов.
Спасатели завершили разбор завалов в Чернигове после атаки дрона. Повреждены дома и авто, одна женщина пострадала. Людям оказывают помощь.
В Чернигове спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке, вызванный попаданием. Эвакуирована пожилая женщина, информация о пострадавших уточняется.