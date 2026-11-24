В Киеве Hyundai столкнулся с машиной скорой помощи, автомобиль медиков перевернулся
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева Hyundai столкнулся с каретой скорой помощи, которая перевернулась. Водителя скорой помощи передали медикам, причины ДТП устанавливаются.
В Голосеевском районе Киева вечером в понедельник, 23 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в 19:52 поступило сообщение о ДТП на улице Самийла Кишки.
В результате столкновения легкового автомобиля "Hyundai" с каретой скорой медицинской помощи произошло опрокидывание автомобиля медиков. Пострадавшего водителя скорой помощи передали медикам до прибытия спасателей подразделения. Проведены работы по смыву топлива с проезжей части дороги
Указывается, что спасатели ликвидировали последствия ДТП. Его причины в настоящее время устанавливают правоохранители.
Напомним
В Хмельницкой области 29-летнего водителя приговорили к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, в котором погибли пятеро членов одной семьи, среди них двое детей в возрасте 9 и 15 лет.
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