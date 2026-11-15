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ДТП на трассе Киев-Харьков: водитель опрокинувшейся и загоревшейся цистерны погиб

Киев • УНН

 • 2854 просмотра

В Бориспольском районе водитель DAF не справился с управлением и врезался в отбойник. Грузовик опрокинулся, загорелся, водитель погиб.

ДТП на трассе Киев-Харьков: водитель опрокинувшейся и загоревшейся цистерны погиб

Полиция расследует смертельное ДТП, которое произошло в Бориспольском районе с участием грузовика DAF с цистерной. После столкновения с отбойником автомобиль перевернулся и загорелся. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

По информации полиции, авария произошла 14 ноября около 20:35 на 115-м километре автодороги сообщением Киев - Харьков, вблизи села Богдановка.

Правоохранители установили, что 40-летний водитель седельного тягача DAF с цистерной, двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения транспортное средство перевернулось, после чего произошло возгорание газоконденсата, который перевозился в цистерне. К сожалению, в результате ДТП водитель грузовика погиб на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним

В субботу, 14 ноября, на трассе Киев - Харьков вблизи Яготина перевернулся и загорелся грузовик, перевозивший газовый конденсат. Водитель грузовика DAF не справился с управлением, столкнулся с отбойником, после чего автомобиль перевернулся и загорелся.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧППроисшествияАвто
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