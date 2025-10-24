Дорожно-транспортное происшествие

В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.
Пассажирский автобус в Индии загорелся после столкновения с мотоциклом, что привело к гибели по меньшей мере 25 человек и ранениям нескольких других. Авария произошла на шоссе вблизи Курнула, когда мотоцикл врезался в заднюю часть автобуса, вызвав искры, которые охватили топливный бак.
Европейский Союз принял новые правила в отношении водительских удостоверений, включая цифровые удостоверения и трансграничные штрафы. Это часть плана по снижению смертности на дорогах, которая в прошлом году достигла почти 20 тысяч, к 2050 году.
В Индии по меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания частного автобуса компании Kaveri Travels после столкновения с велосипедом. Пожар быстро распространился, заблокировав пассажиров внутри, а горючие материалы в автобусе стали причиной многочисленных смертей.
General Motors планирует выпустить электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ, который сможет двигаться без участия водителя, в 2028 году. Система позволит управлять без рук на автомагистралях, но будет отключена в городских условиях.
Tesla отзывает 12 963 электромобиля Model 3 и Model Y в США из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Это может привести к внезапной потере мощности двигателя, повышая риск ДТП.
Молодой бразильский футболист Антони Илано, 20 лет, погиб в ДТП на северо-западе Бразилии. Его мотоцикл столкнулся с коровой на шоссе BR-343 в Альтосе.
В Уганде 46 человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов между Кампалой и Гулу. Полиция считает, что авария произошла во время обгона другого транспорта.
В Вашингтоне мужчина въехал на собственном авто в ворота возле резиденции президента страны. Инцидент произошел вечером 21 октября, водителя арестовали, а автомобиль проверили на наличие угрозы.
В Фастовском районе Киевской области 20-летний водитель BMW врезался в электроопору. В результате ДТП 16-летний пассажир погиб, водителя и еще одного 16-летнего парня госпитализировали.
Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году. Водители будут получать от 1 до 5 баллов за нарушение, а накопление 15 баллов (10 для новых водителей) приведет к временной остановке действия удостоверения.
В Ивано-Франковской области 23-летний учитель изобразительного искусства, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в бетонную опору. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, еще трое несовершеннолетних госпитализированы.
В селе Мигалки 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом. Погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков госпитализированы с травмами.
В Польше произошла авария с участием американских военных автомобилей. В них врезался микроавтобус. В результате ДТП четверо американских солдат и водитель микроавтобуса получили ранения.