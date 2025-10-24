Дорожно-транспортное происшествие

В Украине могут вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД: зарегистрирован законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году. Водители будут получать от 1 до 5 баллов за нарушение, а накопление 15 баллов (10 для новых водителей) приведет к временной остановке действия удостоверения.