Дорожно-транспортное происшествие

24 октября, 17:15 • 16632 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29273 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23538 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28120 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24639 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41009 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76140 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Новости по теме
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto

В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.

Криминал и ЧП • 20:05 • 9712 просмотра
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших

Пассажирский автобус в Индии загорелся после столкновения с мотоциклом, что привело к гибели по меньшей мере 25 человек и ранениям нескольких других. Авария произошла на шоссе вблизи Курнула, когда мотоцикл врезался в заднюю часть автобуса, вызвав искры, которые охватили топливный бак.

Новости Мира • 24 октября, 16:16 • 5590 просмотра
ЕС ужесточает правила контроля за водительскими удостоверениями, чтобы снизить смертность на дорогах

Европейский Союз принял новые правила в отношении водительских удостоверений, включая цифровые удостоверения и трансграничные штрафы. Это часть плана по снижению смертности на дорогах, которая в прошлом году достигла почти 20 тысяч, к 2050 году.

Новости Мира • 24 октября, 15:22 • 2766 просмотра
20 человек погибли в аварии с автобусом в Индии: люди оказались в огненной ловушке из-за заклинивших дверейVideo

В Индии по меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания частного автобуса компании Kaveri Travels после столкновения с велосипедом. Пожар быстро распространился, заблокировав пассажиров внутри, а горючие материалы в автобусе стали причиной многочисленных смертей.

Новости Мира • 24 октября, 06:57 • 2738 просмотра
General Motors выпустит беспилотный Cadillac в 2028 году

General Motors планирует выпустить электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ, который сможет двигаться без участия водителя, в 2028 году. Система позволит управлять без рук на автомагистралях, но будет отключена в городских условиях.

Технологии • 22 октября, 17:34 • 2597 просмотра
Tesla отзывает почти 13 тысяч автомобилей в США из-за риска неисправности аккумуляторов

Tesla отзывает 12 963 электромобиля Model 3 и Model Y в США из-за возможного дефекта аккумуляторной батареи. Это может привести к внезапной потере мощности двигателя, повышая риск ДТП.

Технологии • 22 октября, 13:23 • 2098 просмотра
Бразильский футболист погиб в ДТП, столкнувшись с коровой

Молодой бразильский футболист Антони Илано, 20 лет, погиб в ДТП на северо-западе Бразилии. Его мотоцикл столкнулся с коровой на шоссе BR-343 в Альтосе.

Спорт • 22 октября, 13:16 • 2600 просмотра
Ужасная авария в Уганде: 46 погибших в результате лобового столкновения автобусов

В Уганде 46 человек погибли в результате лобового столкновения двух автобусов между Кампалой и Гулу. Полиция считает, что авария произошла во время обгона другого транспорта.

Новости Мира • 22 октября, 09:38 • 2842 просмотра
Мужчина въехал на авто в ворота Белого дома в Вашингтоне: Секретная служба озвучила подробности

В Вашингтоне мужчина въехал на собственном авто в ворота возле резиденции президента страны. Инцидент произошел вечером 21 октября, водителя арестовали, а автомобиль проверили на наличие угрозы.

Политика • 22 октября, 09:09 • 4025 просмотра
В Киевской области 20-летний водитель BMW разбился об электроопору: 16-летний пассажир погиб

В Фастовском районе Киевской области 20-летний водитель BMW врезался в электроопору. В результате ДТП 16-летний пассажир погиб, водителя и еще одного 16-летнего парня госпитализировали.

Криминал и ЧП • 21 октября, 17:29 • 3559 просмотра
В Украине могут вернуть штрафные баллы за нарушение ПДД: зарегистрирован законопроект

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году. Водители будут получать от 1 до 5 баллов за нарушение, а накопление 15 баллов (10 для новых водителей) приведет к временной остановке действия удостоверения.

Общество • 21 октября, 16:22 • 3349 просмотра
На Прикарпатье пьяный учитель стал виновником смертельного ДТП: среди погибших 14-летний ученик, есть раненыеPhoto

В Ивано-Франковской области 23-летний учитель изобразительного искусства, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, врезался в бетонную опору. В результате аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, еще трое несовершеннолетних госпитализированы.

Криминал и ЧП • 21 октября, 15:30 • 3234 просмотра
Один подросток погиб, еще шесть получили травмы: под Киевом 15-летний водитель устроил ДТПPhoto

В селе Мигалки 15-летний водитель Opel Vectra не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с деревом. Погиб 14-летний пассажир, еще шестеро подростков госпитализированы с травмами.

Криминал и ЧП • 21 октября, 10:14 • 3371 просмотра
В Польше микроавтобус врезался в колонну американской военной техники, есть пострадавшие (фото)Photo

В Польше произошла авария с участием американских военных автомобилей. В них врезался микроавтобус. В результате ДТП четверо американских солдат и водитель микроавтобуса получили ранения.

Новости Мира • 20 октября, 20:14 • 9687 просмотра