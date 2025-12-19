Дубай и Абу-Даби охватили сильные ливни: полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности
Киев • УНН
В эмиратах Дубай и Абу-Даби, входящих в Объединенные Арабские Эмираты, бушуют сильные дожди и грозы. Полиция призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах, сообщает УНН со ссылкой на Gulf News.
Детали
Также сильные дожди затопили улицы в Аль-Маджазе (эмират Шарджа), что вызвало неудобства для пешеходов и водителей. Также водителям рекомендуется следить за ситуацией на дорогах Дубая и Шарджи в режиме реального времени с помощью Google Maps - сообщается о пробках и ДТП вблизи международного аэропорта Дубая, Хай Аль Нахда, Мувафджа, Аль Мамзар и автовокзала Мувайлех в Шардже.
Параллельно в сети появились кадры затопленных улиц городов Объединенных Арабских Эмиратов.
Кроме того, полиция Умм-эль-Кайвайна объявила о временном закрытии двух выездов на шоссе Шейха Мохаммеда бин Заида, поскольку нестабильная погода продолжает влиять на эмират.
Напомним
В начале декабря сильный шторм под названием "Байрон" обрушился на Грецию. Это привело к закрытию школ, значительным наводнениям и нарушениям в работе общественных служб.