Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб

Фото: pixabay

У п’ятницю, 5 грудня, на Грецію обрушився сильний шторм під назвою Байрон. Це призвело до закриття шкіл, масштабних повеней і порушення роботи громадських служб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ekathimerini.com.

Деталі

З ранку сильні зливи обрушилися на Аттику, південну і східну частину Пелопоннесу, Крит, східну частину Центральної Греції, Евію, Споради, східну частину Фессалії, центральну Македонію та острови східної і північної частини Егейського моря.

Про раптові повені повідомлялося в декількох районах, зокрема в Мандрі, Алімосі та Кераціні. Національна автомагістраль Афіни-Коринф була закрита між Елевсіною та Коринфом через повені.

У регіони Аттика наказали закрити всі початкові та середні школи в п'ятницю. Міністерство внутрішніх справ Греції заявило, що державні службовці, які не можуть дістатися до своїх робочих місць через шторм, будуть вважатися законно відсутніми, і закликало пасажирів подорожувати тільки "в безпечних умовах".

