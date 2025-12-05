Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб

$42.180.02
Ексклюзив
07:29 • 4094 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 18304 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 29691 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 26628 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 44997 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 30579 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 47300 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23788 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22944 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 23085 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
Популярнi новини
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 12372 перегляди
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 9638 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 13430 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 17824 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 13752 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 8328 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 45007 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 36763 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 47306 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 53873 перегляди
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 3698 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 17307 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 31155 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 31887 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 76442 перегляди
Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб

Київ • УНН

 • 86 перегляди

У п'ятницю, 5 грудня, Грецію охопив шторм "Байрон", що призвело до закриття шкіл, значних повеней та порушень у роботі громадських служб. Сильні зливи спостерігалися в Аттиці, на Пелопоннесі, Криті та інших регіонах, а автомагістраль Афіни-Коринф була закрита через повені.

Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб
Фото: pixabay

У п’ятницю, 5 грудня, на Грецію обрушився сильний шторм під назвою Байрон. Це призвело до закриття шкіл, масштабних повеней і порушення роботи громадських служб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ekathimerini.com.

Деталі

З ранку сильні зливи обрушилися на Аттику, південну і східну частину Пелопоннесу, Крит, східну частину Центральної Греції, Евію, Споради, східну частину Фессалії, центральну Македонію та острови східної і північної частини Егейського моря.

Про раптові повені повідомлялося в декількох районах, зокрема в Мандрі, Алімосі та Кераціні. Національна автомагістраль Афіни-Коринф була закрита між Елевсіною та Коринфом через повені.

У регіони Аттика наказали закрити всі початкові та середні школи в п'ятницю. Міністерство внутрішніх справ Греції заявило, що державні службовці, які не можуть дістатися до своїх робочих місць через шторм, будуть вважатися законно відсутніми, і закликало пасажирів подорожувати тільки "в безпечних умовах".

Північний Схід США накрила перша серйозна снігова буря сезону02.12.25, 22:00 • 9011 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуПогода та довкілля
Ураган в США
Афіни
Греція