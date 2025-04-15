"Це була акція залякування": прем'єр Греції впевнений, що рф навмисно обстріляла Одесу під час його візиту до міста

Прем'єр Греції впевнений, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Одесі, щоб залякати Афіни, коли він і президент України Володимир Зеленський перебували з візитом у місті.