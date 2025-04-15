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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24521 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151168 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136097 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132462 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133011 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195508 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77401 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164503 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116603 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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В Афінах стався вибух біля офісу залізничної компанії

В Афінах біля офісу Hellenic Train стався вибух. Невідомі на мотоциклі залишили рюкзак з вибухівкою. Поліція розслідує обставини інциденту, ніхто не постраждав.

Новини Світу • 12 квітня, 15:34 • 3554 перегляди

На утримання пам’ятників потрібні гроші: відвідування стародавніх місць Греції дорожчає до 30 євро

З квітня вхід до музеїв та археологічних пам’яток Греції подорожчає, квиток в Акрополь коштуватиме 30 євро. Безкоштовний вхід для громадян ЄС віком до 25 років залишається.

Новини Світу • 10 квітня, 12:06 • 6076 перегляди

У Греції на мирному мітингу сталися сутички з використанням "коктейлів Молотова"

В Афінах під час мирної акції до річниці залізничної катастрофи невідомі напали на поліцію з "коктейлями Молотова". Поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі серед мітингувальників.

Новини Світу • 28 лютого, 13:53 • 20466 перегляди

На Санторіні нові землетруси, які відчули майже по всій Греції

Біля островів Санторіні та Аморгос зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, який відчули навіть в Афінах. За два тижні в регіоні сталося понад 12 800 поштовхів, що викликає занепокоєння сейсмологів.

Новини Світу • 11 лютого, 07:25 • 32612 перегляди

Люди масово евакуюються із грецького острова Санторіні через серію землетрусів

За останні два дні поблизу грецького острова Санторіні зафіксовано понад 300 землетрусів. Близько 9000 місцевих жителів евакуювалися на материк, влада вживає надзвичайних заходів безпеки.

Новини Світу • 5 лютого, 07:49 • 27681 перегляди

До кінця століття спека може вбити понад 2 млн європейців - дослідження

Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.

Здоров'я • 27 січня, 14:56 • 35509 перегляди

Як святкування дня Василя Великого може вплинути на весь ваш рік

1 січня відзначають день святого Василя Великого - видатного богослова і проповідника. Цей день наповнений духовними традиціями та народними звичаями, які можуть принести удачу на весь рік.

Суспільство • 1 січня, 04:23 • 30502 перегляди
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Зручні підйомники та пандуси: як у Броварах вирішують питання безбар’єрності

У Броварах активно працюють над покращенням доступності міста для людей з інвалідністю. Встановлюють електропідйомники, адаптують громадські місця та консультують бізнес щодо створення безбар'єрного середовища.

Суспільство • 15 жовтня, 14:58 • 181750 перегляди

Деякі частини Сахари затопило водою

Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.

Новини Світу • 9 жовтня, 08:55 • 13008 перегляди

Зеленський сьогодні прибуде до Хорватії на саміт "Україна - Південно-Східна Європа" - ЗМІ

Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.

Політика • 9 жовтня, 08:52 • 14796 перегляди

3 жовтня: Всесвітній день грибників, Міжнародний день смузі

Найотруйнішим грибом у світі вважається бліда поганка. Близько 50% випадків отруєнь блідою поганкою завершуються смертю. Недосвідчені грибники часто плутають бліду поганку з їстівними грибами.

УНН Lite • 3 жовтня, 03:03 • 118967 перегляди

Міжнародний день миру, День нульових викидів, День міні-гольфу. Що ще можна відзначити 21 вересня

Постійні заклики ООН до миру жодним чином не стали на заваді повномасштабному російському вторгненню в Україну, яке стало найкривавішим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.

УНН Lite • 21 вересня, 03:03 • 103864 перегляди

Греція оголосила стан готовності через лісові пожежі поблизу Афін

Сотні лісових пожеж спалахнули в Греції, накривши Афіни димом. Влада оголосила надзвичайний стан через екстремальні погодні умови та високий ризик пожеж у половині країни.

Суспільство • 11 серпня, 18:39 • 55796 перегляди

Пожежники борються з лісовою пожежею поблизу Афін

Близько 80 пожежників борються з лісовою пожежею за 20 кілометрів на північ від Афін, Греція, в умовах сильного вітру.

Суспільство • 29 червня, 22:47 • 24513 перегляди

Південна Італія готується зіткнутися з температурою понад 40°C - Euronews

У Європі триває спека. Південна Італія, зокрема Сицилія, готується до температур 42°C цими вихідними.

Новини Світу • 28 червня, 15:05 • 23837 перегляди

В Афінах підвищено пожежну небезпеку через пожежі поблизу грецької столиці

Грецька влада оголосила в Афінах і прилеглому регіоні "червоний" рівень небезпеки через небезпеку лісових пожеж, при цьому нові осередки загоряння спалахують поблизу столиці на тлі сильного вітру і температури до 41°C.

Новини Світу • 20 червня, 16:32 • 23095 перегляди

Греція заявила, що закриє шлях до ЄС Північній Македонії: у чому причина

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.

Суспільство • 25 травня, 21:13 • 25388 перегляди

Греція вивчає нові і старі запити України щодо військової допомоги - ЗМІ

Греція вивчає старі та нові запити України на військову допомогу, включаючи ракети, зенітні системи, винищувачі та боєприпаси, гарантуючи при цьому, що це не матиме негативного впливу на спроможність її власних збройних сил.

Війна • 24 травня, 06:56 • 22835 перегляди

ЄС імпортує російську нафту, приховану іншим маркуванням - ЗМІ

Греція імпортує російську нафту під виглядом турецького палива, обходячи санкції ЄС на імпорт.

Новини Світу • 16 травня, 08:39 • 15966 перегляди

В Афінах на будівництві знайшли понад 300 бомб часів Другої світової

Понад 300 бомб часів Другої світової війни було виявлено на будівельному майданчику в Афінах під час роботи над проектом міського планування.

Суспільство • 27 квітня, 02:58 • 27573 перегляди

Греція відмовилась надавати Україні системи протиповітряної оборони

Греція відмовляється надавати Україні такі важливі системи протиповітряної оборони, як "Патріот" та С-300, оскільки вони є критично важливими для захисту повітряного простору Греції.

Війна • 26 квітня, 04:50 • 22296 перегляди

В Україні пройшли кольорові дощі: чи варто хвилюватися

Сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі з пилом із Сахари, але Державна служба з надзвичайних ситуацій запевнила, що загрози немає, а повітря очиститься вже 27 квітня.

Суспільство • 24 квітня, 12:57 • 54374 перегляди

Є дві вимоги: ЗМІ розкрили, за яких умов Греція надасть Україні Patriot

Греція, ймовірно, надасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, якщо отримає гарантії США щодо загрози з боку Туреччини та пакет фінансової компенсації.

Політика • 23 квітня, 08:20 • 25458 перегляди

"Це була акція залякування": прем'єр Греції впевнений, що рф навмисно обстріляла Одесу під час його візиту до міста

Прем'єр Греції впевнений, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Одесі, щоб залякати Афіни, коли він і президент України Володимир Зеленський перебували з візитом у місті.

Війна • 15 квітня, 17:06 • 20856 перегляди

Лісові пожежі вирують у Румунії та Греції на тлі спекотної погоди та сильного вітру

Румунія та Греція стикаються зі поширенням лісових пожеж через спекотну погоду та сильний вітер, що загрожує населенню та змушує пожежників діяти швидко, щоб запобігти пошкодженню житлових районів та лісів.

Новини Світу • 4 квітня, 21:01 • 27350 перегляди

В Афінському зоопарку народився рідкісний карликовий бегемот

У зоологічному парку "Аттика" в Афінах вперше за 10 років народилося рідкісне карликове бегемотисько, яке перебуває під загрозою зникнення, що дуже порадувало захисників природи.

Здоров'я • 20 березня, 23:11 • 28016 перегляди

Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях здобула бронзу на етапі Кубку світу в Бельгії

Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу в бельгійському Сінт-Ніклаасі.

Спорт • 17 березня, 23:53 • 42168 перегляди

Греція постачатиме Україні зброю за посередництва Чехії

Греція постачатиме Україні зброю та боєприпаси, закуплені в Чехії і передані безпосередньо в Україну.

Війна • 15 березня, 23:51 • 34684 перегляди

Прем'єр Греції заявив, що Афіни й надалі залишатимуться на боці України

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс підтвердив підтримку України під час зустрічі з Президентом Зеленським в Одесі.

Війна • 6 березня, 15:27 • 28145 перегляди

Ольга Харлан на етапі Кубку світу з фехтування завоювала бронзу

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на Кубку світу з фехтування в Афінах, програвши у напруженому півфінальному поєдинку.

Спорт • 2 березня, 20:43 • 30188 перегляди