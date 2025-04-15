В Афінах біля офісу Hellenic Train стався вибух. Невідомі на мотоциклі залишили рюкзак з вибухівкою. Поліція розслідує обставини інциденту, ніхто не постраждав.
З квітня вхід до музеїв та археологічних пам’яток Греції подорожчає, квиток в Акрополь коштуватиме 30 євро. Безкоштовний вхід для громадян ЄС віком до 25 років залишається.
В Афінах під час мирної акції до річниці залізничної катастрофи невідомі напали на поліцію з "коктейлями Молотова". Поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі серед мітингувальників.
Біля островів Санторіні та Аморгос зафіксовано землетрус магнітудою 5,2, який відчули навіть в Афінах. За два тижні в регіоні сталося понад 12 800 поштовхів, що викликає занепокоєння сейсмологів.
За останні два дні поблизу грецького острова Санторіні зафіксовано понад 300 землетрусів. Близько 9000 місцевих жителів евакуювалися на материк, влада вживає надзвичайних заходів безпеки.
Дослідження показало, що зміна клімату може призвести до 2,3 млн додаткових смертей від спеки в 854 містах Європи до 2099 року. Найбільша кількість жертв очікується в середземноморських містах, включно з Барселоною, Римом і Неаполем.
1 січня відзначають день святого Василя Великого - видатного богослова і проповідника. Цей день наповнений духовними традиціями та народними звичаями, які можуть принести удачу на весь рік.
У Броварах активно працюють над покращенням доступності міста для людей з інвалідністю. Встановлюють електропідйомники, адаптують громадські місця та консультують бізнес щодо створення безбар'єрного середовища.
Незвичайні зливи затопили пустельні райони Північної Африки, зокрема село Мерзуга в Марокко. За короткий час випало до 99 літрів опадів на квадратний метр, що є рекордом за останні 30-50 років.
Президент України візьме участь у саміті в Дубровнику 9 жовтня. Мета зустрічі - висловити солідарність країн Південно-Східної Європи Україні у боротьбі з російською агресією.
Найотруйнішим грибом у світі вважається бліда поганка. Близько 50% випадків отруєнь блідою поганкою завершуються смертю. Недосвідчені грибники часто плутають бліду поганку з їстівними грибами.
Постійні заклики ООН до миру жодним чином не стали на заваді повномасштабному російському вторгненню в Україну, яке стало найкривавішим військовим конфліктом у Європі з часів Другої світової війни.
Сотні лісових пожеж спалахнули в Греції, накривши Афіни димом. Влада оголосила надзвичайний стан через екстремальні погодні умови та високий ризик пожеж у половині країни.
Близько 80 пожежників борються з лісовою пожежею за 20 кілометрів на північ від Афін, Греція, в умовах сильного вітру.
У Європі триває спека. Південна Італія, зокрема Сицилія, готується до температур 42°C цими вихідними.
Грецька влада оголосила в Афінах і прилеглому регіоні "червоний" рівень небезпеки через небезпеку лісових пожеж, при цьому нові осередки загоряння спалахують поблизу столиці на тлі сильного вітру і температури до 41°C.
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс попередив нове керівництво Північної Македонії, що Афіни заблокують її шлях до членства в ЄС, якщо вона не виконає угоду 2018 року про зміну назви країни на Північну Македонію.
Греція вивчає старі та нові запити України на військову допомогу, включаючи ракети, зенітні системи, винищувачі та боєприпаси, гарантуючи при цьому, що це не матиме негативного впливу на спроможність її власних збройних сил.
Греція імпортує російську нафту під виглядом турецького палива, обходячи санкції ЄС на імпорт.
Понад 300 бомб часів Другої світової війни було виявлено на будівельному майданчику в Афінах під час роботи над проектом міського планування.
Греція відмовляється надавати Україні такі важливі системи протиповітряної оборони, як "Патріот" та С-300, оскільки вони є критично важливими для захисту повітряного простору Греції.
Сьогодні в Україні пройшли кольорові дощі з пилом із Сахари, але Державна служба з надзвичайних ситуацій запевнила, що загрози немає, а повітря очиститься вже 27 квітня.
Греція, ймовірно, надасть Україні системи протиповітряної оборони Patriot, якщо отримає гарантії США щодо загрози з боку Туреччини та пакет фінансової компенсації.
Прем'єр Греції впевнений, що російські війська навмисно завдали ракетного удару по Одесі, щоб залякати Афіни, коли він і президент України Володимир Зеленський перебували з візитом у місті.
Румунія та Греція стикаються зі поширенням лісових пожеж через спекотну погоду та сильний вітер, що загрожує населенню та змушує пожежників діяти швидко, щоб запобігти пошкодженню житлових районів та лісів.
У зоологічному парку "Аттика" в Афінах вперше за 10 років народилося рідкісне карликове бегемотисько, яке перебуває під загрозою зникнення, що дуже порадувало захисників природи.
Українська жіноча збірна з фехтування на шаблях завоювала бронзову медаль на чемпіонаті світу в бельгійському Сінт-Ніклаасі.
Греція постачатиме Україні зброю та боєприпаси, закуплені в Чехії і передані безпосередньо в Україну.
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс підтвердив підтримку України під час зустрічі з Президентом Зеленським в Одесі.
Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на Кубку світу з фехтування в Афінах, програвши у напруженому півфінальному поєдинку.