В Афинах во время мирной акции к годовщине железнодорожной катастрофы неизвестные напали на полицию с «коктейлями Молотова». Полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие среди митингующих.
Возле островов Санторини и Аморгос зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, которое почувствовали даже в Афинах. За две недели в регионе произошло более 12 800 толчков, что вызывает беспокойство сейсмологов.
За последние два дня вблизи греческого острова Санторини зафиксировано более 300 землетрясений. Около 9000 местных жителей эвакуировались на материк, власти принимают чрезвычайные меры безопасности.
Исследование показало, что изменение климата может привести к 2,3 млн дополнительных смертей от жары в 854 городах Европы к 2099 году. Наибольшее число жертв ожидается в средиземноморских городах, включая Барселону, Рим и Неаполь.
1 января отмечают день святого Василия Великого - выдающегося богослова и проповедника. Этот день наполнен духовными традициями и народными обычаями, которые могут принести удачу на весь год.
В Броварах активно работают над улучшением доступности города для людей с инвалидностью. Устанавливают электроподъемники, адаптируют общественные места и консультируют бизнес по созданию безбарьерной среды.
Необычные ливни затопили пустынные районы Северной Африки, в частности село Мерзуга в Марокко. За короткое время выпало до 99 литров осадков на квадратный метр, что является рекордом за последние 30-50 лет.
Президент Украины примет участие в саммите в Дубровнике 9 октября. Цель встречи - выразить солидарность стран Юго-Восточной Европы Украине в борьбе с российской агрессией.
Самым ядовитым грибом в мире считается бледная поганка. Около 50% случаев отравлений бледной поганкой завершаются смертью. Неопытные грибники часто путают бледную поганку со съедобными грибами.
Постоянные призывы ООН к миру никоим образом не помешали полномасштабному российскому вторжению в Украину, которое стало самым кровавым военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.
Сотни лесных пожаров вспыхнули в Греции, накрыв Афины дымом. Власти объявили чрезвычайное положение из-за экстремальных погодных условий и высокого риска пожаров в половине страны.
Около 80 пожарных борются с лесным пожаром в 20 километрах к северу от Афин, Греция, в условиях сильного ветра.
В Европе продолжается жара. Южная Италия, и в частности Сицилия, готовится к температурам 42°C в эти выходные.
Греческие власти объявили в Афинах и прилегающем регионе "красный" уровень опасности из-за опасности лесных пожаров, при этом новые очаги возгорания вспыхивают вблизи столицы на фоне сильного ветра и температуры до 41°C.
Премьер-министр Греции Мицотакис предупредил новое руководство Северной Македонии, что Афины заблокируют ее путь к членству в ЕС, если она не выполнит соглашение 2018 года об изменении названия страны на Северную Македонию.
Греция изучает старые и новые запросы Украины на военную помощь, включая ракеты, зенитные системы, истребители и боеприпасы, гарантируя при этом, что это не будет иметь негативного влияния на способность ее собственных вооруженных сил.
Греция импортирует российскую нефть под видом турецкого топлива, обходя санкции ЕС на импорт.
Более 300 бомб времен Второй мировой войны было обнаружено на строительной площадке в Афинах во время работы над проектом городской планировки.
Греция отказывается предоставлять Украине такие важные системы противовоздушной обороны, как "Патриот" и С-300, поскольку они являются критически важными для защиты воздушного пространства Греции.
Сегодня в Украине прошли цветные дожди с пылью из Сахары, но Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заверила, что угрозы нет, а воздух очистится уже 27 апреля.
Греция, вероятно, предоставит Украине системы противовоздушной обороны Patriot, если получит гарантии США относительно угрозы со стороны Турции и пакет финансовой компенсации.
Премьер Греции уверен, что российские войска намеренно нанесли ракетный удар по Одессе, чтобы запугать Афины, когда он и президент Украины Владимир Зеленский находились с визитом в городе.
Румыния и Греция сталкиваются с распространением лесных пожаров из-за жаркой погоды и сильного ветра, что угрожает населению и заставляет пожарных действовать быстро, чтобы предотвратить повреждение жилых районов и лесов.
В зоологическом парке "Аттика" в Афинах впервые за 10 лет родился редкий карликовый бегемотик, который находится под угрозой исчезновения, что очень порадовало защитников природы.
Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в бельгийском Синт-Никлаасе.
Греция будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, закупленные в Чехии и переданные непосредственно в Украину.
Премьер-министр Греции Мицотакис подтвердил поддержку Украины во время встречи с Президентом Зеленским в Одессе.
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по фехтованию в Афинах, проиграв в напряженном полуфинальном поединке.
Греция рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине, включая предоставление противовоздушной обороны и зенитного вооружения, которое больше не используется греческими вооруженными силами.
Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые больше не используются ее военными. Это произошло после того, как США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов и предложили дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов, если Греция предоставит оружие Украине.