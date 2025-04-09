Греция одобрила передачу Украине списанной техники и вооружения - СМИ

Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые больше не используются ее военными. Это произошло после того, как США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов и предложили дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов, если Греция предоставит оружие Украине.