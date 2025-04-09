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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27901 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые больше не используются ее военными. Это произошло после того, как США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов и предложили дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов, если Греция предоставит оружие Украине.

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