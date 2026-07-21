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В Греции мужчина напал с ножом на туристов возле Акрополя, есть раненые

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Мужчина ранил ножом двух греко-американских туристов возле Акрополя в Афинах. Нападавший задержан, пострадавших доставили в больницу.

В Греции мужчина напал с ножом на туристов возле Акрополя, есть раненые

В Греции во вторник утром мужчина ранил ножом двух туристов возле древнего Акрополя в Афинах, главной туристической достопримечательности страны, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Нападавший напал на мужчину и женщину, оба греко-американцы, с ножом на пешеходной улице возле входа в сам Акрополь и возле входа в Музей Акрополя, что у подножия холма Акрополь. Женщина получила легкие травмы ноги, тогда как мужчина получил более серьезные травмы — ранение руки, сообщила полиция.

Нападавший был задержан на месте происшествия, а двое пострадавших были доставлены в больницу каретой скорой помощи, сообщили власти. Личность нападавшего не была сразу установлена, но полиция сообщила, что он, вероятно, страдал от психологических проблем.

Нападение не привело к закрытию объектов, которые продолжали работать в обычном режиме. Греческие СМИ сообщили, что нападавший якобы беспорядочно угрожал прохожим ножом, и что полиция была оповещена одним из очевидцев.

Насильственные уличные нападения в Греции случаются редко. В апреле власти арестовали 89-летнего мужчину, который якобы открыл огонь из дробовика в офисе социального обеспечения и здании суда в центре Афин, ранив по меньшей мере четырех человек, как сообщается, из-за жалоб на социальное обеспечение.

На холме Акрополь в Афинах расположен почти 2500-летний храм Парфенон, а также другие достопримечательности, и он привлекает миллионы туристов. В прошлом году это место посетили около 4,6 миллиона человек.

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Швейцарии, трое раненых28.05.26, 17:21 • 3254 просмотра

Юлия Шрамко

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