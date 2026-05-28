Мужчина напал с ножом на людей на вокзале в Швейцарии, трое раненых
Киев • УНН
В швейцарском Винтертуре 31-летний мужчина ранил ножом трех человек на вокзале. Полиция задержала нападавшего, мотивы преступления в настоящее время расследуются.
Нападение с ножом произошло на железнодорожном вокзале Винтертура, к северо-западу от Цюриха в Швейцарии, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Мужчина был арестован после того, как три человека получили ранения в результате нападения с ножом на железнодорожном вокзале, сообщила полиция.
В ведомстве заявили, что трое пострадавших — граждане Швейцарии в возрасте 28, 43 и 52 лет — были госпитализированы после нападения на железнодорожном вокзале Винтертура.
Подозреваемый, 31-летний швейцарец, использовал холодное оружие, мотив расследуется, добавила полиция.
Очевидец, работавший в офисном здании неподалеку, сообщил местной газете, что слышал, как мужчина кричал "Аллаху Акбар" — что по-арабски означает "Бог велик" — около 08:30 по местному времени, прежде чем напасть на людей с ножом.
По сообщениям местных СМИ, в это время через этот район проходила группа школьников, и перед ними встал школьный учитель, чтобы защитить их.
Другой очевидец, таксист, рассказал цюрихской газете Neue Zürcher Zeitung, что мужчина ходил по подземному переходу станции и нападал на людей.
На фотографиях, опубликованных швейцарскими новостными агентствами, видно, что несколько районов вокруг станции оцеплены.
