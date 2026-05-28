Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью

Осенью 2026 года Украина сможет бить по Москве собственными баллистическими ракетами. Главный конструктор и совладелец компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что ракета FP-9 завершает стендовые испытания и переходит к этапу летных тестов. По его словам, ракета способна прорывать российскую ПВО и наносить массированные удары по стратегическим целям в столице рф, сообщает УНН.

По баллистике сейчас мы заканчиваем стендовые испытания по FP-9 и переходим к летным испытаниям (...) Мы надеемся, что где-то осенью уже будем запускать по Москве - заявил Штилерман в интервью для YouTube-канала “Курбанова life”.

В Fire Point утверждают, что ключевая особенность FP-9 — траектория полета. В отличие от многих классических ракет, она не делает так называемую "горку" перед поражением цели, что существенно снижает шансы на перехват.

Горка – это где-то 50%, а может и больше процентов сбития. Мы попадаем под очень пологим углом - пояснил Штилерман.

Фактически речь идет о концепции массированного прорыва ПВО за счет одновременного удара большим количеством ракет с мощной боевой частью. По словам конструктора, одна ракета будет нести около 800 кг боевой нагрузки. В Fire Point считают, что именно массированное применение баллистики способно изменить баланс ударов между Украиной и рф.

Мы можем поразить 10, 20, 30 объектов одновременно на территории москвы - заявил главный конструктор Fire Point.

По своей сути, новая баллистика рассматривается как инструмент "принуждения" россии к прекращению ударов по украинским городам. По замыслу Fire Point, массированный одновременный запуск ракет по москве должен создать для кремля риски, сопоставимые с теми, которые сегодня переживает украинская гражданская инфраструктура.

Фактически, речь идет об изменении логики войны. Если раньше россия имела почти монопольную возможность наносить массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины, то появление украинской баллистики для ударов по Москве создает для кремля принципиально новый уровень угроз.

Напомним

25 мая рф пригрозила сделать Киев "непригодным для жизни". В тот же день глава МИД рф Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио фактически предупредил о подготовке новой волны системных ударов по украинской столице.

Немецкое издание Bild сообщило, что российский диктатор владимир путин, вероятно, уже утвердил план летней военной кампании на 2026 год, а массированные атаки по Киеву могут стать лишь первым этапом эскалации.