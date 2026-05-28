Китай заявил, что вынудил нидерландский фрегат покинуть район спорных островов в Южно-Китайском море

Киев • УНН

 • 2388 просмотра

Китай вытеснил фрегат Нидерландов из спорных вод вблизи Парасельских островов. Пекин применил электронное подавление из-за запуска вертолета с судна.

Китай заявил, что вынудил нидерландский фрегат покинуть район спорных островов в Южно-Китайском море

Китай заявил, что вытеснил нидерландский военный корабль, вошедший в его воды, — редкий инцидент между двумя флотами, подчеркивающий напряженность из-за спорных границ в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Военно-морские и воздушные силы Китая применили "необходимые меры, включая голосовые предупреждения и упреждающее электронное подавление", после того как фрегат HNLMS De Ruyter появился у Парасельских островов и неоднократно запускал вертолет, нарушавший китайское воздушное пространство, говорится в заявлении военных в среду.

"Китай решительно выступает против" действий Нидерландов, заявило Южное командование театра военных действий, предупредив, что такие контакты могут "очень легко вызвать недопонимание и ложные оценки".

Министерство обороны Нидерландов не сразу ответило на запрос о комментарии по поводу этого инцидента.

Фрегат участвует в пятимесячной миссии ВМС Нидерландов, направленной на поддержку свободы судоходства и морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Судно только что завершило дружественный визит в Манилу, где проводило учения с филиппинскими силами.

Инцидент между китайскими и нидерландскими силами демонстрирует, что напряженность вокруг Южно-Китайского моря сохраняется. Пекин считает примерно четыре пятых этой акватории своей территорией и негативно реагирует на появление иностранных военных кораблей. Море уже давно является источником напряженности между Китаем и Филиппинами, которые выдвигают взаимные претензии на рифы и небольшие острова в регионе.

Командир HNLMS De Ruyter Роджер де Вит на прошлой неделе заявил, что вертолет Народно-освободительной армии Китая приблизился к фрегату в водах вблизи Филиппин. По его словам, это было взаимодействие, которое проходило "очень профессионально с обеих сторон", сообщает Manila Bulletin.

Дополнение

Отношения между Китаем и Нидерландами обострились в прошлом году после того, как правительство Нидерландов взяло под контроль компанию Nexperia — ключевого поставщика чипов для автомобильной и потребительской электроники. Китайская компания Wingtech Technology Co. подала иск против Nexperia и связанных сторон в китайский суд, требуя по меньшей мере 8 млрд юаней (1,2 млрд долларов) компенсации и восстановления контроля над своим нидерландским подразделением по производству чипов.

Министр торговли Нидерландов Сьорд Сьордсма возглавит делегацию в Пекин в начале июля, сообщила в среду South China Morning Post. Этот визит может способствовать улучшению отношений между странами.

