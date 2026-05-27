Глава МИД Китая Ван И осудил односторонние военные действия США и долги перед ООН. Пекин призывает усиливать роль организации вместо ее ослабления.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН раскритиковал подход администрации президента США Дональда Трампа к международной политике и деятельности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН. Детали По словам китайского дипломата, односторонние военные действия без мандата Совета Безопасности неприемлемы. Его заявление прозвучало на фоне войны США против Ирана и через две недели после встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине. Любые односторонние военные действия в обход мандата Совета Безопасности неприемлемы – заявил Ван И. Критика действий США в отношении ООН Ван И также раскритиковал попытки Вашингтона сократить финансирование ООН и выйти из ряда международных структур. По данным Bloomberg, США накопили около 2 миллиардов долларов неуплаченных взносов в организацию, а администрация Трампа ранее вышла из 31 структуры ООН и еще 35 международных организаций. Си Цзиньпин раскритиковал перевооружение Японии во время встречи с Трампом – FT ООН находится в центре послевоенной международной системы — ее роль следует только усиливать, а не ослаблять, а ее положение поддерживать, а не заменять – сказал глава МИД Китая. Он также призвал государства-члены "выполнять свои финансовые обязательства реальными действиями". Пекин продвигает собственное видение мирового порядка Bloomberg отмечает, что выступление Ван И отражает стремление Китая активнее влиять на глобальный порядок на фоне критики США и действий Трампа в сфере торговли и международной политики. В то же время в Пекине заявляют, что не стремятся к ликвидации системы ООН, а выступают за ее реформирование. Китайские дипломаты подчеркивают необходимость сделать глобальное управление более "справедливым и равноправным", продвигая роль КНР как стабилизирующей силы в мире. Китай и РФ осудили и раскритиковали США после визита Трампа в Китай — договоренности о газовом контракте не было