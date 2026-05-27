26 мая, 14:19
россия не способна непрерывно наращивать массированные удары по Киеву, но главная проблема – истощение ПВО - эксперт
26 мая, 14:01
Давление вместо права: почему БЭБ должно прекратить преследование авиакомпаний за лизинг
26 мая, 13:55
Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовамPhoto
26 мая, 13:12
Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
26 мая, 12:00
Могут ли украинские пациенты защитить свои права в случае медицинской ошибки?Photo
26 мая, 09:31
Почему отказ от прививок может стоить жизни домашнему любимцу
26 мая, 06:33
Бизнес на оккупированных территориях: когда законная собственность становится основанием для уголовного преследованияPhoto
25 мая, 17:02
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
25 мая, 15:50
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Глава МИД Китая раскритиковал политику Трампа во время выступления в ООН

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

Глава МИД Китая Ван И осудил односторонние военные действия США и долги перед ООН. Пекин призывает усиливать роль организации вместо ее ослабления.

Глава МИД Китая раскритиковал политику Трампа во время выступления в ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета Безопасности ООН раскритиковал подход администрации президента США Дональда Трампа к международной политике и деятельности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам китайского дипломата, односторонние военные действия без мандата Совета Безопасности неприемлемы. Его заявление прозвучало на фоне войны США против Ирана и через две недели после встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Любые односторонние военные действия в обход мандата Совета Безопасности неприемлемы

– заявил Ван И.

Критика действий США в отношении ООН

Ван И также раскритиковал попытки Вашингтона сократить финансирование ООН и выйти из ряда международных структур. По данным Bloomberg, США накопили около 2 миллиардов долларов неуплаченных взносов в организацию, а администрация Трампа ранее вышла из 31 структуры ООН и еще 35 международных организаций.

ООН находится в центре послевоенной международной системы — ее роль следует только усиливать, а не ослаблять, а ее положение поддерживать, а не заменять

– сказал глава МИД Китая.

Он также призвал государства-члены "выполнять свои финансовые обязательства реальными действиями".

Пекин продвигает собственное видение мирового порядка

Bloomberg отмечает, что выступление Ван И отражает стремление Китая активнее влиять на глобальный порядок на фоне критики США и действий Трампа в сфере торговли и международной политики. В то же время в Пекине заявляют, что не стремятся к ликвидации системы ООН, а выступают за ее реформирование.

Китайские дипломаты подчеркивают необходимость сделать глобальное управление более "справедливым и равноправным", продвигая роль КНР как стабилизирующей силы в мире.

Степан Гафтко

