Financial Times

Си Цзиньпин раскритиковал перевооружение Японии во время встречи с Трампом – FT

Киев • УНН

 • 994 просмотра

Си Цзиньпин раскритиковал перевооружение Японии на встрече с Трампом. Пекин недоволен военными расходами Токио и заявлениями по Тайваню.

Си Цзиньпин раскритиковал перевооружение Японии во время встречи с Трампом – FT

Лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине резко раскритиковал политику перевооружения Японии и действия премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Си стал "громким и взволнованным", когда обсуждал рост японских военных расходов. Американских чиновников такая реакция застала врасплох, поскольку тема Японии не была ключевой в подготовке к переговорам между США и Китаем.

Трамп, по информации FT, ответил, что Такаити занимает более жесткую позицию из-за угрозы со стороны Северной Кореи. В последнее время Япония ослабила ограничения на продажу военной техники, а также сигнализировала о пересмотре отдельных принципов ядерной политики, что вызвало критику Пекина.

Китай и Япония продолжают обострять риторику

Отношения между странами остаются напряженными после заявлений Такаити о том, что возможное вторжение Китая на Тайвань может стать основанием для применения японских сил. В ответ Китай ввел торговые ограничения и запретил поездки в Японию. Пекин продолжает считать Тайвань частью своей территории и не исключает силового сценария.

Трамп обсудил с премьер-министром Японии Такаити вопросы альянса после встречи с Си16.05.26, 07:59 • 5282 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Financial Times
Пекин
Дональд Трамп
Северная Корея
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Япония
Соединённые Штаты