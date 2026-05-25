Си Цзиньпин раскритиковал перевооружение Японии во время встречи с Трампом – FT

Лидер Китая Си Цзиньпин во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине резко раскритиковал политику перевооружения Японии и действия премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Си стал "громким и взволнованным", когда обсуждал рост японских военных расходов. Американских чиновников такая реакция застала врасплох, поскольку тема Японии не была ключевой в подготовке к переговорам между США и Китаем.

Трамп, по информации FT, ответил, что Такаити занимает более жесткую позицию из-за угрозы со стороны Северной Кореи. В последнее время Япония ослабила ограничения на продажу военной техники, а также сигнализировала о пересмотре отдельных принципов ядерной политики, что вызвало критику Пекина.

Китай и Япония продолжают обострять риторику

Отношения между странами остаются напряженными после заявлений Такаити о том, что возможное вторжение Китая на Тайвань может стать основанием для применения японских сил. В ответ Китай ввел торговые ограничения и запретил поездки в Японию. Пекин продолжает считать Тайвань частью своей территории и не исключает силового сценария.

