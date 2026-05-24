Пять стран НАТО заблокировали план обязательных расходов на помощь Украине — The Telegraph

Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада сорвали предложение о том, чтобы страны-члены НАТО ежегодно выделяли 0,25% от ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что этот план не будет реализован, так как он не нашел достаточной поддержки. Он отметил, что надеялся ратифицировать это предложение на предстоящем ежегодном саммите Альянса в Анкаре.

По словам источников издания, по меньшей мере семь государств-членов НАТО, которые уже тратят более 0,25% ВВП на военную помощь Украине, выразили поддержку этому плану. Однако любые предложения, принимаемые Альянсом, требуют единогласной поддержки всех стран-членов.

"Они не очень увлечены этой идеей", – рассказал собеседник издания, упомянув Великобританию, Францию, Испанию, Италию и Канаду.

В издании добавили, что объем военного вклада Великобритании в поддержку Украины является третьим по величине после США и Германии. Однако он не достигает отметки в 0,25% ВВП.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее пообещал выделять не менее 3 млрд фунтов стерлингов в год – примерно 0,1% ВВП – в ближайшем будущем. В то же время Франция, Испания, Италия и Канада отстают от многих своих меньших союзников в плане финансовых взносов.

Как подчеркивает издание, согласно данным, собранным Кильским институтом, Нидерланды, Польша, а также страны Северной Европы и Балтии оказывают помощь в размере 0,25% ВВП или даже выше.

