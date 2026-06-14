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В РФ требуют от Путина немедленно прекратить войну во избежание краха - The Telegraph

Киев • УНН

 • 3588 просмотра

Российские политики требуют от Путина прекратить войну из-за угрозы социального коллапса. Рейтинг доверия к диктатору упал до рекордных 29,5 процента.

В РФ требуют от Путина немедленно прекратить войну во избежание краха - The Telegraph

В российском политикуме усиливается давление на диктатора Владимира Путина, от которого требуют немедленно закончить войну с Украиной, чтобы избежать социального краха, к которому движется РФ. Об этом говорится в материале The Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Так, отмечается, что депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев выступил с требованием к Путину представить план прекращения войны, упрекая «неэффективное руководство» Кремля. Среди проблем он перечислил коррупционные скандалы, олигархию, потери «наиболее активного и репродуктивно способного сегмента населения» и удары украинских беспилотников.

Время иллюзий закончилось. Страна находится на грани социального взрыва, и вина за это полностью ляжет на нынешнюю власть. Если ситуация сохранится, социальные беспорядки и хаос станут более вероятными. Запад неизбежно использует это, чтобы уничтожить остатки российской государственности

— сказал политик.

Ранее Илья Ремесло, бывший убежденный лоялист Кремля, внезапно выступил против Путина с резким публичным осуждением, назвав российского диктатора «военным преступником и вором» и призывав привлечь его к суду.

Недовольство властью зловеще нарастает в течение последних нескольких месяцев и связано с масштабными перебоями в интернете, вялым прогрессом на поле боя и дальнобойными украинскими ударами, которые проникли в сердце двух крупнейших городов России

— пишет издание.

путин заявил, что со стороны россии с Украиной воюют более 700 тыс. человек12.06.26, 17:24 • 3016 просмотров

Указывается, что государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения прекратил публиковать «открытый» рейтинг доверия к Путину, так как он упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения. Так, лишь 29,5% россиян назвали его одним из политиков, которым они доверяют, «прежде чем опрос был таинственным образом прекращен».

Беспокойство по поводу устойчивости экономики также вызвало негативную реакцию. Рост замедлился до минимума, инфляция остается высокой, а украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и терминалы откусили значительную часть бюджета Москвы, зависящего от нефти, в результате чего переработка сырой нефти опустилась до 16-летнего минимума. Между тем высокие расходы на оборону, достигшие пика со времен холодной войны, вызвали все большую тревогу в министерстве финансов России

— говорится в статье.

Авторы резюмируют, что Путин не отступает от своего курса, несмотря на рост внутреннего недовольства. В пятницу он подписал указ об увеличении официальной численности российской армии почти на 10 000 человек.

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин продолжал демонстрировать военную мощь РФ во время празднований Дня России 12 июня, в то же время признавая некоторые неудачи на поле боя, с которыми российские войска столкнулись в последние месяцы.

"Вызовы безопасности со стороны россии - не на год и не на пять": Зеленский указал на новые базы рф и критическую роль Украины для Европы13.06.26, 21:46 • 2402 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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