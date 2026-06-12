путин заявил, что со стороны россии с Украиной воюют более 700 тыс. человек

российский диктатор владимир путин заявил, что со стороны рф против Украины воюет более 700 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Группировка вс рф в зоне сво превышает 700 тыс. человек - сообщил путин на встрече с участниками войны.

российский диктатор также сообщил, что сегодня встретится с руководством минобороны и генштаба.

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