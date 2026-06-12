путин заявил, что со стороны россии с Украиной воюют более 700 тыс. человек
Киев • УНН
путин заявил о более чем 700 тысячах российских военных в войне против Украины. Он также анонсировал встречу с руководством минобороны и генштаба.
российский диктатор владимир путин заявил, что со стороны рф против Украины воюет более 700 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Группировка вс рф в зоне сво превышает 700 тыс. человек
российский диктатор также сообщил, что сегодня встретится с руководством минобороны и генштаба.
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