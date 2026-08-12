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США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года

Киев • УНН

 • 476 просмотра

По данным EIA, из-за войны вокруг Ирана и ограничений на работу Ормузского пролива перебои с поставками нефти могут продолжаться до начала 2027 года. Это приведёт к росту цен на топливо и инфляции в мире.

США прогнозируют перебои с поставками нефти из-за войны в Иране до 2027 года

В США ожидают, что перебои с поставками нефти, вызванные войной вокруг Ирана и ограничениями работы Ормузского пролива, могут продлиться до начала 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Управления энергетической информации США, пишет УНН.

Детали

По оценкам EIA, во втором квартале 2026 года через Ормузский пролив в среднем проходило 4,9 млн баррелей нефти в сутки. Для сравнения, в четвертом квартале 2025 года, до начала атак США и Израиля на Иран, этот показатель составлял 21,6 млн баррелей в сутки.

Нефть несколько снижается на фоне переговоров Омана и Ирана по вопросу Ормузского пролива — Reuters11.08.26, 17:23 • 3036 просмотров

Несмотря на короткую паузу в боевых действиях, ситуация на мировых энергетических рынках остается напряженной. Договоренность Ирана и Омана о повторном открытии Ормузского пролива пока не достигнута, хотя официальные лица сообщают о продвижении переговоров.

Цены на топливо могут вырасти

Из-за длительных перебоев потребители во всем мире могут столкнуться с новым ростом цен на топливо и инфляции. EIA повысило прогноз цен на бензин и дизельное топливо в 2026 году на 3,7% и 5,4% соответственно. Прогноз розничной цены бензина на 2027 год также увеличили на 6,5% по сравнению с оценкой месяцем ранее.

Точный объем нефти, проходящей через Ормузский пролив, сложно определить в режиме реального времени из-за сокрытия судами данных о своей активности. В то же время министр энергетики США Крис Райт заявил, что за последнюю неделю через пролив в среднем проходило около 9 млн баррелей нефти в сутки.

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По оценке EIA, сокращение добычи на Ближнем Востоке уменьшилось с 7,5 млн баррелей в сутки в июне до примерно 5,5 млн в июле. В то же время в третьем квартале показатель может вырасти до 6,6 млн баррелей в сутки.

Несколько стран региона сократили добычу из-за ограниченного доступа к мировым рынкам, что создает дополнительную нагрузку на имеющиеся мощности для хранения нефти.

Если угрозы для судов с саудовской нефтью в районе пролива Баб-эль-Мандеб не приведут к новым сокращениям добычи, EIA ожидает, что большинство нефтяных потоков и торговых операций вернется к довоенному уровню к началу 2027 года.

Американские чиновники предупреждают о росте цен на нефть и бензин из-за закрытия Ормузского пролива11.08.26, 20:02 • 3058 просмотров

Степан Гафтко

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