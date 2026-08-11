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Коста-Рика заинтересована в украинском опыте в сфере безопасности — Зеленский поговорил с Лаурой Фернандес Дельгадо

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Коста-Рики Лаурой Фернандес Дельгадо. Лидеры договорились, что команды поработают над возможным форматом встречи на уровне лидеров.

Коста-Рика заинтересована в украинском опыте в сфере безопасности — Зеленский поговорил с Лаурой Фернандес Дельгадо

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с Президентом Коста-Рики Лаурой Фернандес Дельгадо. Лидеры договорились, что команды поработают над возможным форматом встречи на уровне лидеров, передаёт УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил за тёплые и важные слова поддержки Украины и наших людей.

"Ценим, что Коста-Рика с нами и во время голосований за резолюции на Генеральной Ассамблее ООН, и в работе над возвращением украинских детей, которых похитила Россия, и в привлечении РФ к ответственности за её преступления, в частности преступление агрессии", – отметил Зеленский.

Обсудили потенциал для сотрудничества между двумя странами. Есть много различных сфер, в которых партнёрство Украины и Коста-Рики может принести хорошие результаты. Коста-Рика заинтересована в украинском опыте в сфере безопасности.

Лидеры договорились, что команды поработают над возможным форматом встречи на уровне лидеров.

Зеленский пригласил Лауру Фернандес Дельгадо приехать в Украину, а она – Президента Украины в Коста-Рику.

"Украинскую книжную полочку" можно найти уже в 50 странах: к проекту присоединилась Коста-Рика10.06.24, 15:27 • 18898 просмотров

Антонина Туманова

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