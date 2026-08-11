"Флеш" раскрыл опасность российского "аналога" Starlink

$44.830.0751.780.17
ukenru
Эксклюзив
13:33 • 11293 просмотра
Удары по портам и логистическим сетям — каких последствий может ожидать УкраинаPhoto
13:24 • 11697 просмотра
В ОГП подтвердили информацию о более чем 70 производствах в отношении руководителей ТЦК
12:10 • 13792 просмотра
В Европе заканчиваются ракеты для Patriot в критический для Украины момент - Politico
11:34 • 13306 просмотра
США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters
Эксклюзив
11:20 • 20954 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
10:13 • 15587 просмотра
Останки первого главы ОУН Евгения Коновальца эксгумировали для возвращения в Украину - ОП
11 августа, 09:55 • 15137 просмотра
Уборочная кампания-2026: Украина уже собрала урожай почти с половины полейPhoto
11 августа, 08:18 • 17780 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
11 августа, 06:00 • 24576 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
11 августа, 04:38 • 32834 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
4.1м/с
44%
746мм
Популярные новости
рф атаковала Украину баллистикой и "Цирконами", обезврежены 98 из 120 дронов11 августа, 06:09 • 4322 просмотра
В Италии из-за аномальной жары виноград для игристого вина начали собирать на 10 дней раньше и по ночам11 августа, 06:44 • 3938 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 25209 просмотра
Спецназовцы ГУР взяли в плен российского военнослужащего на оккупированной территорииVideo11:05 • 5096 просмотра
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны13:10 • 11442 просмотра
публикации
Действия силовиков отпугивают международных инвесторов, готовых прийти в Украину после окончания войны13:10 • 11452 просмотра
россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения
Эксклюзив
11:20 • 20962 просмотра
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo11 августа, 08:23 • 25218 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 123579 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 100329 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Александр Вучич
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Харьков
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 123570 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 76887 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 86295 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 153036 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 171420 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Отопление
Бильд
Ручная граната
Старлинк

"Флеш" раскрыл опасность российского "аналога" Starlink

Киев • УНН

 • 2716 просмотра

Сергей Бескрестнов заявил, что российская сеть спутников "Рассвет" позволит противнику атаковать Украину БПЛА с онлайн-управлением. Он считает приоритетным создание РЭБ против этой системы.

"Флеш" раскрыл опасность российского "аналога" Starlink

Внештатный советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов указал, что развертывание рф своего "аналога" Starlink — сети спутников "Рассвет" — грозит тем, что враг сможет атаковать с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники, и считает создание РЭБ против этой системы приоритетным, пишет УНН.

Детали

"Почему сеть спутников „Рассвет" (аналог „Старлинка") у противника станет для нас проблемой. Связь на фронтах у врага улучшится — тут все понятно. Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн-управления БПЛА над россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", — указал Бескрестнов.

"Решение я вижу только одно — направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя", — подчеркнул "Флеш".

российский аналог Starlink обеспечил регулярное спутниковое покрытие над Украиной06.08.26, 04:38 • 22753 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Старлинк