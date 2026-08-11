"Флеш" раскрыл опасность российского "аналога" Starlink
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов заявил, что российская сеть спутников "Рассвет" позволит противнику атаковать Украину БПЛА с онлайн-управлением. Он считает приоритетным создание РЭБ против этой системы.
Внештатный советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов указал, что развертывание рф своего "аналога" Starlink — сети спутников "Рассвет" — грозит тем, что враг сможет атаковать с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники, и считает создание РЭБ против этой системы приоритетным, пишет УНН.
Детали
"Почему сеть спутников „Рассвет" (аналог „Старлинка") у противника станет для нас проблемой. Связь на фронтах у врага улучшится — тут все понятно. Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать "Старлинк" для онлайн-управления БПЛА над россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники", — указал Бескрестнов.
"Решение я вижу только одно — направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя", — подчеркнул "Флеш".
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