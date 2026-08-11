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россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения

Киев • УНН

 • 4720 просмотра

россия уже проверяет реакцию НАТО на военную агрессию и может перейти к более опасным провокациям. В то же время слабым местом Европы остаются низкие темпы оборонного производства и дефицит отдельных видов вооружения.

россия испытывает НАТО на прочность - эксперт оценил угрозу и сценарии нападения

россия может проверить готовность НАТО к обороне ещё до завершения войны против Украины. Вместо этого страны — члены Альянса не имеют возможности самостоятельно сдерживать российскую агрессию. Какова роль Украины и отечественного ОПК в европейской системе безопасности, разбирался УНН.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщил, что разведка США допускает попытку России осуществить атаки на одну из стран НАТО. Среди возможных сценариев, в частности, кибератаки и локальные военные операции.

В эксклюзивном комментарии УНН военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что ситуации, когда российские средства поражения попадают на территорию государств НАТО, уже являются определённой проверкой. 

Давайте вспомним недавний случай с Польшей. Здесь возникает очень интересный вопрос: что это было — ошибка или направленное действие? У нас немного открытой информации, поэтому делать окончательные выводы сложно. Но если анализировать то, что было продемонстрировано польскими СМИ, возникают вопросы относительно характеристик ракеты и её боевой части

- говорит эксперт.

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Это могло быть одним из вариантов испытания возможностей российской ракеты для полёта на большую дальность. То есть речь идёт не просто о случайном отклонении, а о возможности адаптации средства поражения под конкретные задачи. Такие испытания, по мнению Коваленко, могут проводиться уже давно, однако страны НАТО не всегда готовы публично признавать все детали. 

Эксперт также считает, что Россия может использовать подобные инциденты как элемент гибридного давления, проверяя, насколько далеко можно зайти, не получив жёсткого военного ответа. При этом Коваленко считает, что Россия может осуществить направленный удар по гражданской инфраструктуре.

Даже если сейчас говорить о провокационном характере таких действий, проблема заключается в том, что любое средство поражения, которое долетает до территории европейского государства, рано или поздно может упасть на гражданский объект. Тогда уже можно будет говорить, что оно якобы отклонилось от траектории, возникла техническая проблема или была какая-то другая причина. Но в этот момент главный вопрос будет уже не в том, было ли это преднамеренно или нет. Главное — что Россия проверяет реакцию

- отметил Коваленко.

Дефицит оружия как вызов для Европы

По мнению эксперта, потенциальная проблема для Европы заключается не только в военной готовности, но и в недостаточных темпах производства вооружений. Дефицит отдельных видов ракет и перехватчиков в США, о котором в последнее время говорят всё больше, демонстрирует масштаб проблемы для всего западного оборонного сектора.

Эксперт считает, что Европе необходимо не просто увеличивать финансирование обороны, а создавать производственные мощности, способные быстро масштабироваться в случае большой войны.

Европа сейчас сталкивается с очень серьёзной проблемой — недостаточными темпами производства. Россия имеет возможность производить значительные объёмы вооружений, а западные страны не всегда могут так же быстро пополнять свои запасы. Именно поэтому Украине нужно быть не только потребителем западного вооружения, Украина уже сейчас демонстрирует, что может быть производственной площадкой для Европы

- подчеркнул он.

По словам эксперта, одним из наиболее показательных примеров является украинская артиллерия. Он обратил внимание, что производство украинской САУ "Богдана" удалось существенно масштабировать благодаря инвестициям и международной кооперации.

У нас есть очень показательный пример — самоходная артиллерийская установка "Богдана". Украина сегодня производит таких систем больше, чем аналогичных колёсных самоходных артиллерийских установок производится во всей Европе. И это очень важный показатель

- отметил Коваленко.

Роль антибаллистического щита Freyja в защите Европы

Отдельно эксперт оценил перспективы проекта Freyja, который предусматривает создание системы противодействия баллистическим угрозам в сотрудничестве Украины с европейскими партнерами.

Freyja — это перспективный проект. Это не комплекс, который встанет на боевое дежурство через месяц или два. Его основа — украинская ракета, обладающая свойствами, необходимыми для противодействия баллистическим целям. Но для полноценного комплекса нужны и другие элементы, которые Украина пока не производит в необходимом количестве. То есть это своеобразный конструктор, где украинская ракета должна объединиться с европейскими технологиями

- пояснил эксперт.

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Коваленко подчеркнул, что заинтересованность европейских партнеров в таком проекте может быть значительной, поскольку система будет дешевле Patriot и позволит масштабировать производство.

Европейцам это интересно еще и потому, что такой комплекс потенциально будет значительно дешевле Patriot. А Украина уже показала, что способна масштабировать производство, если получает европейские инвестиции

- отметил Коваленко.

Как ранее отметил совладелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года. Как объяснил Штилерман, сейчас в рамках проекта Freyja завершен первый кластер интеграционных работ. Впереди — технологически сложный этап объединения всех компонентов в единый комплекс, после чего система должна пройти полный цикл испытаний и практически подтвердить способность перехватывать баллистические цели.

Усиление обороноспособности Европы благодаря украинскому ОПК

Коваленко считает, что именно сочетание украинского опыта и европейских ресурсов может стать одним из ключей к формированию новой системы безопасности континента. Украина обладает практическим опытом войны, тогда как европейские страны располагают значительными финансовыми, технологическими и производственными ресурсами.

Украина сейчас фактически является страной, которая в реальных боевых условиях проверяет технологии, масштабирует производство и очень быстро адаптирует его к потребностям фронта. Европа располагает ресурсами, технологиями и деньгами. Если правильно объединить эти возможности, мы можем получить совершенно иной уровень обороноспособности Европы

- отмечает эксперт.

Евгений Царенко

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