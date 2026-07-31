Российская ракета под Люблином: в прокуратуре Польши говорят, без сомнений, что это Х-101, к экспертизе привлекли специалиста из Украины

Новые выводы относительно российской ракеты Х-101, которая вчера нарушила польское воздушное пространство и упала на поле в Тарнава-Колонии в Люблинском воеводстве в Польше, озвучил пресс-секретарь Люблинской прокуратуры Марцин Козак, указав, что "она была изготовлена во втором квартале 2026 года на заводе в российской федерации, в московской области", пишет УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Марцин Козак из окружной прокуратуры в Люблине сообщил, что "в экспертизе обломков российской ракеты принимал участие специалист из Украины". Он подчеркнул, что "не имеет никаких сомнений, что это была Х-101, крылатая ракета, способная нести даже ядерные боеголовки".

"Мы нашли двигательную установку и электронные компоненты", – пояснил пресс-секретарь.

"Физически невозможно идентифицировать каждый отдельный компонент", – добавил он, ссылаясь на сообщения о том, что "местные жители до сих пор находят на своих участках остатки объекта, который вчера нарушил польское воздушное пространство".

Козак пояснил, что если какой-либо житель Тарнава-Колонии и окрестностей найдет на своем поле что-то, что может быть фрагментом ракеты, он должен сообщить о находке местной полиции.

Сегодня было официально начато расследование вчерашнего инцидента. Оно касается статей Уголовного кодекса Польши, касающихся нарушений воздушного пространства и создания угрозы авиакатастрофы.

"Мы планируем опросить свидетелей и получить все возможные записи, которые позволят нам реконструировать траекторию полета ракеты", – пояснил Козак, когда его спросили, что будут делать прокуроры, ведущие дело. Он подчеркнул, что следователи сотрудничают, в том числе, с пограничной службой и военными.

Украинский эксперт присоединится к расследованию падения ракеты в Польше