Враг вечером в воскресенье, 29 ноября, атаковал Львовскую общину реактивным БПЛА. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует УНН.

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По его словам, в результате атаки осколками стекла был травмирован 5-летний мальчик. Ребёнка госпитализировали.

На территории дачных кооперативов повреждены четыре дома. В одном из них серьёзно повреждена крыша - добавил Садовый.

Напомним

В результате российской атаки на Львов утром 20 ноября погибли два человека.

Рядом со Львовом упал подбитый вражеский беспилотник, есть пострадавшие