Реактивный БПЛА атаковал Львовщину: ранен 5-летний мальчик
Киев • УНН
В результате атаки реактивного БПЛА на Львовскую общину травмирован 5-летний мальчик. Повреждены четыре дома.
Враг вечером в воскресенье, 29 ноября, атаковал Львовскую общину реактивным БПЛА. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует УНН.
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По его словам, в результате атаки осколками стекла был травмирован 5-летний мальчик. Ребёнка госпитализировали.
На территории дачных кооперативов повреждены четыре дома. В одном из них серьёзно повреждена крыша
Напомним
В результате российской атаки на Львов утром 20 ноября погибли два человека.
Рядом со Львовом упал подбитый вражеский беспилотник, есть пострадавшие13.10.26, 16:38 • 7017 просмотров