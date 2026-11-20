Атака рф на Львів 20 листопада забрала життя двох людей, семеро поранено
Київ • УНН
Унаслідок ранкової російської атаки на Львів загинули двоє людей, є постраждалі. Удар також пошкодив квитковий термінал станції Скнилів.
Внаслідок російської атаки на Львів вранці 20 листопада загинули двоє людей. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.
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Окупанти також влучили у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів. На місці працюють рятувальники та інші служби.
Більше інформації дамо, як тільки матимемо уточнені дані. Є постраждалі. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих
Згодом начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уточнив: внаслідок атаки на залізничній станції постраждало семеро людей.
Нагадаємо
Через масовану комбіновану атаку російськими ракетами і дронами у ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень українська залізниця.
Також УНН повідомляв, що невпізнаний об'єкт на тлі атаки рф на Україну міг упасти поблизу Хмелека в Люблінському воєводстві на сході Польщі. На місці події працюють військові служби.