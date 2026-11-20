Атака рф на Львов 20 ноября унесла жизни двух человек, семеро ранены
Киев • УНН
В результате утренней российской атаки на Львов погибли два человека, есть пострадавшие. Удар также повредил билетный терминал станции Скнилов.
В результате российской атаки на Львов утром 20 ноября погибли два человека. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.
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Оккупанты также попали в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов. На месте работают спасатели и другие службы.
Больше информации сообщим, как только получим уточненные данные. Есть пострадавшие. Искренние соболезнования родным и близким погибших
Впоследствии начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий уточнил: в результате атаки на железнодорожной станции пострадали семь человек.
Напомним
Из-за массированной комбинированной атаки российскими ракетами и дронами в ночь на 20 ноября получила повреждения украинская железная дорога.
Также УНН сообщал, что неопознанный объект на фоне атаки рф на Украину мог упасть вблизи Хмелека в Люблинском воеводстве на востоке Польши. На месте происшествия работают военные службы.