Залізниця зазнала пошкоджень внаслідок масованої комбінованої атаки рф ракетами та дронами в ніч на 20 листопада. Є затримки поїздів. Про це повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

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У компанії заявили про "надскладну ніч" для моніторингових груп і всіх залізничників, які зараз на зміні.

Наразі через постійні загрози затримується низка поїздів - повідомили в УЗ.

Традиційно інформують про це на спеціалізованому сайті.

У дорозі, як вказано, затримується до сотні поїздів далекого сполучення. Потяг 119/120 Хелм - Дніпро-Головний - найдовше, понад 8 годин.

Також є ділянки, де ворог пошкодив залізничну інфраструктуру. Уже працюємо над тим, щоб максимально швидко все відновити - зазначили у компанії.

"Попри одну з наймасованіших ракетно-дронових атак, продовжуємо рух. Водночас суворо дотримуємося всіх безпекових заходів і в разі загрози для наших пасажирів та працівників проводимо евакуацію", - вказали в УЗ.

Як працює електричка в Києві

Київська кільцева електричка відновлює рух. Вона допоможе киянам дістатися з лівого берега на правий і навпаки.

Приміські поїзди в Києві та області теж продовжують рух із дотриманням безпекових заходів.

Не лише залізниця

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.

У Києві, за даними ДТЕК, через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. В інших районах столиці діють екстрені відключення через пошкодження обладнання та перевантаження мереж. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.