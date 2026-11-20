Железная дорога получила повреждения в результате массированной комбинированной атаки рф ракетами и дронами в ночь на 20 ноября. Есть задержки поездов. Об этом сообщили в "Укрзализныци", пишет УНН.

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В компании заявили о "чрезвычайно сложной ночи" для мониторинговых групп и всех железнодорожников, которые сейчас находятся на смене.

В настоящее время из-за постоянных угроз задерживается ряд поездов - сообщили в УЗ.

Традиционно об этом информируют на специализированном сайте.

В пути, как указано, задерживается до сотни поездов дальнего следования. Поезд 119/120 Хелм — Днепр-Главный — дольше всего, более чем на 8 часов.

Также есть участки, где враг повредил железнодорожную инфраструктуру. Уже работаем над тем, чтобы максимально быстро всё восстановить - отметили в компании.

"Несмотря на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, продолжаем движение. В то же время строго соблюдаем все меры безопасности и в случае угрозы для наших пассажиров и работников проводим эвакуацию", — указали в УЗ.

Как работает электричка в Киеве

Киевская кольцевая электричка возобновляет движение. Она поможет киевлянам добраться с левого берега на правый и наоборот.

Пригородные поезда в Киеве и области также продолжают движение с соблюдением мер безопасности.

Не только железная дорога

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Ситуация в энергосистеме остаётся крайне сложной.

В Киеве, по данным ДТЭК, из-за массированной атаки без света осталась часть жителей Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов. В других районах столицы действуют экстренные отключения из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.