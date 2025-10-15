$41.750.14
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 16951 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 33137 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 26892 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 27281 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 24384 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18855 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17893 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 34792 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 34803 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Осенние каникулы в украинских школах могут отменить: первыми данную инициативу рассматривают в Одессе

В Одессе рассматривают перенос осенних школьных каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Последняя неделя октября будет посвящена повторению материала без контрольных и домашних заданий.

Образование • 17:41 • 602 просмотра
Зеленский рассказал премьеру Греции об атаках на энергетику Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию в Украине и российские удары по энергетической системе. Зеленский подчеркнул важность глобального единства для завершения войны и усиления украинской ПВО перед зимой.

Политика • 15:31 • 1186 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения - ДТЭК

По команде Укрэнерго экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Общество • 15:02 • 1598 просмотра
Как безопасно использовать электроприборы после отключений: энергосоветы для украинцев

Минэнерго предоставило рекомендации по безопасному использованию электроприборов после возобновления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.

Технологии • 14:42 • 1506 просмотра
Удар рф по Сумам и области: в регионе возникли перебои с распределением электричества

В Сумах и Сумском районе возникли перебои с распределением электроэнергии. Причиной стали российские обстрелы, о чем сообщило "Сумыоблэнерго".

Общество • 15 октября, 09:42 • 2276 просмотра
Почему возникают экстренные отключения света: появилось объяснениеPhoto

Экстренные отключения света в Украине вызваны российскими атаками на энергообъекты, что приводит к нестабильной работе новых схем подключения. YASNO призывает ограничивать использование энергоемких приборов в пиковые часы, чтобы избежать отключений.

Общество • 15 октября, 08:09 • 3950 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз

Группа Нафтогаз сообщила о трех массированных атаках на газовую инфраструктуру Украины за последние семь дней. Враг бил по ТЭЦ, газодобывающим объектам в Харьковской области и критически важным объектам в Сумской и Черниговской областях.

Война в Украине • 15 октября, 07:49 • 17893 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали

Аварийные отключения электроэнергии расширились на дополнительные области, теперь их не менее шести. Харьковская, Сумская и Запорожская области уже применяют графики аварийных отключений по указанию "Укрэнерго".

Общество • 15 октября, 06:02 • 20198 просмотра
Экстренные отключения света введены в ряде областей

Утром 15 октября в ряде областей Украины введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, это касается Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей.

Общество • 15 октября, 05:19 • 28315 просмотра
Продолжение финподдержки, имплементация механизма репарационных займов: Свириденко встретилась с комиссаром ЕС

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом по вопросам финансовой поддержки Украины и репарационных займов. Обсуждались защита украинской энергетики и 19-й пакет санкций против россии.

Экономика • 14 октября, 19:07 • 3160 просмотра
Киев погрузился во тьму: в соцсетях распространяют "апокалиптические" кадры столичных улицVideo

В Киеве пропал свет в трех районах, включая центр и Лыбедскую. Метро переходило на резервное питание из-за кратковременного снижения напряжения, но сейчас все станции работают в обычном режиме.

Киев • 14 октября, 18:22 • 10466 просмотра
Энергетика, санкции и развитие сотрудничества: Свириденко заявила, что украинская делегация начала работу в США

Премьер-министр Юлия Свириденко с правительственной командой, главой НБУ и представителями Нафтогаза работает в США. Делегация участвует в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка, обсуждая энергетику, санкции и сотрудничество с США.

Экономика • 14 октября, 17:59 • 2518 просмотра
Перерыв длился до минуты: в столичном метро из-за перебоев на отдельных станциях снизилось напряжение

На отдельных станциях Киевского метрополитена кратковременно снизилось напряжение из-за перебоев с электроснабжением. Система перешла на резервное питание, и сейчас все станции работают в обычном режиме.

Киев • 14 октября, 17:47 • 3082 просмотра
Три района Киева без света: в КГГА заявили о проблеме на одном из энергообъектов

Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствует электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

Киев • 14 октября, 17:34 • 3330 просмотра
В Феодосии продолжается пожар на нефтяном терминале после атаки БПЛА: горят 6 резервуаров – ТГ-каналыPhoto

После атаки украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии продолжается масштабный пожар, горят шесть резервуаров. Дымовой шлейф от огня протянулся на 36 км и достиг Керченского полуострова.

Война в Украине • 14 октября, 16:36 • 3488 просмотра
Киевский метрополитен: на всех станциях метро свет есть, информация, распространенная в Telegram-каналах, — фейк

Киевский метрополитен опроверг информацию об отсутствии света на станциях, в частности «Арсенальной» и «Крещатике». Все станции работают без сбоев, а распространенная информация является фейком.

Общество • 14 октября, 15:48 • 2934 просмотра
Аварийные отключения света охватили семь областей Украины - Минэнерго

Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области обесточены только промышленные потребители, на Черниговщине действуют почасовые отключения.

Общество • 14 октября, 15:38 • 3556 просмотра
В четырех областях Украины вводят аварийные отключения света

В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Продолжительность обесточивания невозможно точно рассчитать, поскольку это аварийная ситуация, вызванная военной агрессией РФ в Украине.

Общество • 14 октября, 15:03 • 13572 просмотра
Тренинги, которые спасают жизни энергетиков: в Виннице прошли занятия по доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея МатюхиPhoto

Энергетики проходят тренинги по домедицинской помощи в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" от проекта FAST и Фонда Андрея Матюхи. Обучение охватит более 1500 энергетиков по всей стране, которые ежедневно рискуют жизнью.

Общество • 14 октября, 14:55 • 2824 просмотра
МАГАТЭ призывает РФ и Украину прекратить боевые действия возле ЗАЭС для возобновления работы станции в два этапа – АР

МАГАТЭ призывает Украину и Россию к локальному прекращению огня вокруг Запорожской АЭС. Это необходимо для возобновления внешнего энергоснабжения станции, которая работает на дизельных генераторах с 23 сентября.

Война в Украине • 14 октября, 13:52 • 3174 просмотра
"Укрпочта" запускает собственные почтоматы с уникальными функциями: что ждет украинцев

Укрпочта запустила сеть собственных почтоматов, которые позволяют получать и отправлять посылки, работая в автономном режиме. До Нового года 100 почтоматов появятся в Киеве и Одессе.

Общество • 14 октября, 11:19 • 12166 просмотра
Зеленский: рф снова атаковала энергетику и железную дорогу, нужно достаточно ПВО, и мы рассчитываем на действия США, Европы и всех партнеровPhotoVideo

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередной атаке рф на Украину, главной целью которой стала энергетика. Повреждена также железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, а в Харькове авиабомбами ударили по городской больнице.

Война в Украине • 14 октября, 07:00 • 3652 просмотра
После атаки на Харьков: белгород и курская область также получили удары и остались без света - Коваленко

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российские белгород и курская область остались без света. Это произошло после ударов, которые также затронули Харьков, где враг попал по энергетике и медицинскому учреждению.

Новости Мира • 13 октября, 20:08 • 5302 просмотра
В Харькове вспыхнул масштабный пожар после удара рф: в соцсетях сообщают о перебоях с водой и светом

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о крупном пожаре в Салтовском районе после удара РФ. В местных телеграм-каналах появились сообщения о перебоях со светом и водой.

Война в Украине • 13 октября, 19:18 • 3994 просмотра
Украине, вероятно, после одной-двух атак рф нужно будет импортировать электроэнергию - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина может импортировать электроэнергию после одной-двух атак и обсуждает импорт газа. Основная проблема заключается в финансировании этих закупок.

Экономика • 13 октября, 17:14 • 4175 просмотра
Наиболее сложная ситуация с энергетикой в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией: Зеленский по результатам Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил восстановление энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией.

Война в Украине • 13 октября, 15:47 • 3687 просмотра
ЕС рассматривает замороженные российские активы как ключ к поддержке помощи Украине - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает использование около 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка как единственный способ стабильного финансирования Украины. Лидеры ЕС стремятся достичь политического соглашения по этому вопросу на саммите на следующей неделе, после чего начнется работа над юридическим предложением.

Экономика • 13 октября, 14:55 • 3526 просмотра
"Безнадежность в воздухе": перехват ГУР показал апатию жителей белгородщины из-за ударов и дроновVideo

Главное управление разведки перехватило разговор жительницы белгородской области, которая рассказывает о страхах и отчаянии из-за многочисленных запусков ударных дронов. Местное население привыкло к постоянной угрозе и опасается за собственные дома и жизни.

Война в Украине • 13 октября, 14:50 • 4178 просмотра
Зеленский: россияне говорили США, что оккупируют Донбасс до октября, но сейчас наши войска продвигаются вперед

Президент Зеленский заявил, что россияне обещали США оккупировать Донбасс до октября-ноября, но ВСУ продвигаются вперед. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО для защиты от воздушного террора рф.

Общество • 13 октября, 11:39 • 4088 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира

Делегация Украины во главе с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон. Цель визита – укрепление ПВО, ударных возможностей, энергетической устойчивости и усиление санкций против агрессора.

Политика • 13 октября, 11:24 • 12690 просмотра