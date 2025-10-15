Три района Киева без света: в КГГА заявили о проблеме на одном из энергообъектов

Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствует электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.