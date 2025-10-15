В Одессе рассматривают перенос осенних школьных каникул из-за возможных проблем с электроэнергией и отоплением зимой. Последняя неделя октября будет посвящена повторению материала без контрольных и домашних заданий.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию в Украине и российские удары по энергетической системе. Зеленский подчеркнул важность глобального единства для завершения войны и усиления украинской ПВО перед зимой.
По команде Укрэнерго экстренные отключения света применены в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Минэнерго предоставило рекомендации по безопасному использованию электроприборов после возобновления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.
В Сумах и Сумском районе возникли перебои с распределением электроэнергии. Причиной стали российские обстрелы, о чем сообщило "Сумыоблэнерго".
Экстренные отключения света в Украине вызваны российскими атаками на энергообъекты, что приводит к нестабильной работе новых схем подключения. YASNO призывает ограничивать использование энергоемких приборов в пиковые часы, чтобы избежать отключений.
Группа Нафтогаз сообщила о трех массированных атаках на газовую инфраструктуру Украины за последние семь дней. Враг бил по ТЭЦ, газодобывающим объектам в Харьковской области и критически важным объектам в Сумской и Черниговской областях.
Аварийные отключения электроэнергии расширились на дополнительные области, теперь их не менее шести. Харьковская, Сумская и Запорожская области уже применяют графики аварийных отключений по указанию "Укрэнерго".
Утром 15 октября в ряде областей Украины введены экстренные отключения электроэнергии. В частности, это касается Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом по вопросам финансовой поддержки Украины и репарационных займов. Обсуждались защита украинской энергетики и 19-й пакет санкций против россии.
В Киеве пропал свет в трех районах, включая центр и Лыбедскую. Метро переходило на резервное питание из-за кратковременного снижения напряжения, но сейчас все станции работают в обычном режиме.
Премьер-министр Юлия Свириденко с правительственной командой, главой НБУ и представителями Нафтогаза работает в США. Делегация участвует в ежегодных собраниях МВФ и Всемирного банка, обсуждая энергетику, санкции и сотрудничество с США.
На отдельных станциях Киевского метрополитена кратковременно снизилось напряжение из-за перебоев с электроснабжением. Система перешла на резервное питание, и сейчас все станции работают в обычном режиме.
Из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов Киева. Частично отсутствует электроэнергия в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
После атаки украинских беспилотников на морской нефтяной терминал в Феодосии продолжается масштабный пожар, горят шесть резервуаров. Дымовой шлейф от огня протянулся на 36 км и достиг Керченского полуострова.
Киевский метрополитен опроверг информацию об отсутствии света на станциях, в частности «Арсенальной» и «Крещатике». Все станции работают без сбоев, а распространенная информация является фейком.
Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях. В Запорожской области обесточены только промышленные потребители, на Черниговщине действуют почасовые отключения.
В Сумской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областях введены графики аварийных отключений электроэнергии. Продолжительность обесточивания невозможно точно рассчитать, поскольку это аварийная ситуация, вызванная военной агрессией РФ в Украине.
Энергетики проходят тренинги по домедицинской помощи в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" от проекта FAST и Фонда Андрея Матюхи. Обучение охватит более 1500 энергетиков по всей стране, которые ежедневно рискуют жизнью.
МАГАТЭ призывает Украину и Россию к локальному прекращению огня вокруг Запорожской АЭС. Это необходимо для возобновления внешнего энергоснабжения станции, которая работает на дизельных генераторах с 23 сентября.
Укрпочта запустила сеть собственных почтоматов, которые позволяют получать и отправлять посылки, работая в автономном режиме. До Нового года 100 почтоматов появятся в Киеве и Одессе.
Президент Владимир Зеленский сообщил об очередной атаке рф на Украину, главной целью которой стала энергетика. Повреждена также железнодорожная инфраструктура в Кировоградской области, а в Харькове авиабомбами ударили по городской больнице.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российские белгород и курская область остались без света. Это произошло после ударов, которые также затронули Харьков, где враг попал по энергетике и медицинскому учреждению.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о крупном пожаре в Салтовском районе после удара РФ. В местных телеграм-каналах появились сообщения о перебоях со светом и водой.
Президент Зеленский заявил, что Украина может импортировать электроэнергию после одной-двух атак и обсуждает импорт газа. Основная проблема заключается в финансировании этих закупок.
Президент Украины Владимир Зеленский на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудил восстановление энергетики. Самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых общинах и вблизи границы с россией.
Европейский Союз рассматривает использование около 200 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка как единственный способ стабильного финансирования Украины. Лидеры ЕС стремятся достичь политического соглашения по этому вопросу на саммите на следующей неделе, после чего начнется работа над юридическим предложением.
Главное управление разведки перехватило разговор жительницы белгородской области, которая рассказывает о страхах и отчаянии из-за многочисленных запусков ударных дронов. Местное население привыкло к постоянной угрозе и опасается за собственные дома и жизни.
Президент Зеленский заявил, что россияне обещали США оккупировать Донбасс до октября-ноября, но ВСУ продвигаются вперед. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО для защиты от воздушного террора рф.
Делегация Украины во главе с Юлией Свириденко и Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон. Цель визита – укрепление ПВО, ударных возможностей, энергетической устойчивости и усиление санкций против агрессора.