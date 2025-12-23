$42.150.10
Обстрелы рф 23 декабря: полностью обесточен "Запорожсталь"

Киев • УНН

 • 132 просмотра

23 декабря ПАО "Запорожсталь" было полностью обесточено из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры, что привело к аварийной остановке производства. Благодаря оперативным действиям персонала удалось избежать техногенной аварии и минимизировать выбросы.

Обстрелы рф 23 декабря: полностью обесточен "Запорожсталь"
Фото: ПАО "Запорожсталь"

Из-за массированных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря было полностью обесточено ПАО "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт предприятия.

Подробности

Как сообщили в пресс-службе, команда ПАО "Запорожсталь" осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий предприятия.

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций, удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет

 - добавили в пресс-службе.

Сейчас на предприятии ввели оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы.

Дальнейшее возобновление производства будет осуществляться после возобновления внешнего энергоснабжения

- говорится в сообщении.

Напомним

Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина