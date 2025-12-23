Обстрелы рф 23 декабря: полностью обесточен "Запорожсталь"
Киев • УНН
23 декабря ПАО "Запорожсталь" было полностью обесточено из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры, что привело к аварийной остановке производства. Благодаря оперативным действиям персонала удалось избежать техногенной аварии и минимизировать выбросы.
Подробности
Как сообщили в пресс-службе, команда ПАО "Запорожсталь" осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий предприятия.
Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций, удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет
Сейчас на предприятии ввели оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы.
Дальнейшее возобновление производства будет осуществляться после возобновления внешнего энергоснабжения
Напомним
Утром 23 декабря россияне совершили комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. В ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.