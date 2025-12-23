Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури
Київ • УНН
Вранці 23 грудня ворог здійснив комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідком стали екстрені та аварійні відключення електроенергії у низці областей.
Вранці у вівторок, 23 грудня, ворог здійснює масовану комбіновану атаку по Україні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, місцеві пабліки інформують про вибухи у Рівному, Бурштині та Рогатині (Івано-Франківська область), а також на околицях Черкас.
У свою чергу начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині, також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали, але є перебої з електропостачанням.
Тим часом на Київщині та Черкащині через ворожу атаку введені екстрені відключення світла.
У Міненерго підтвердили, що росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України, через що у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Там закликали "всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією".
Нагадаємо
Напередодні в Одеській області росія атакувала енергетику та порт "Південний", де загорілися близько 30 контейнерів із борошном та олією. Понад 120 тисяч абонентів регіону залишилися без світла.
Через російську атаку на Житомирщину постраждали 4 працівники Укрзалізниці - ДСНС22.12.25, 10:43 • 3430 переглядiв