22 грудня, 19:00 • 12226 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 24526 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 38196 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 28476 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 27304 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 25763 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 23863 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21187 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18403 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13997 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Вранці 23 грудня ворог здійснив комбіновану атаку по Україні, спричинивши вибухи та пошкодження цивільної інфраструктури. Наслідком стали екстрені та аварійні відключення електроенергії у низці областей.

Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури

Вранці у вівторок, 23 грудня, ворог здійснює масовану комбіновану атаку по Україні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, місцеві пабліки інформують про вибухи у Рівному, Бурштині та Рогатині (Івано-Франківська область), а також на околицях Черкас.

У свою чергу начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині, також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали, але є перебої з електропостачанням.

Тим часом на Київщині та Черкащині через ворожу атаку введені екстрені відключення світла.

У Міненерго підтвердили, що росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України, через що у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

- пообіцяли у відомстві.

Там закликали "всіх та кожного зберігати спокій і стежити за офіційною інформацією".

Нагадаємо

Напередодні в Одеській області росія атакувала енергетику та порт "Південний", де загорілися близько 30 контейнерів із борошном та олією. Понад 120 тисяч абонентів регіону залишилися без світла.

Через російську атаку на Житомирщину постраждали 4 працівники Укрзалізниці - ДСНС22.12.25, 10:43

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
