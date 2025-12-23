Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры
Киев • УНН
Утром 23 декабря враг совершил комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. Следствием стали экстренные и аварийные отключения электроэнергии в ряде областей.
Утром во вторник, 23 декабря, враг совершает массированную комбинированную атаку по Украине. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В частности, местные паблики информируют о взрывах в Ровно, Бурштыне и Рогатине (Ивано-Франковская область), а также на окраинах Черкасс.
В свою очередь начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине, также есть попадания на Конотопщине. Предварительно, люди не пострадали, но есть перебои с электроснабжением.
Тем временем в Киевской и Черкасской областях из-за вражеской атаки введены экстренные отключения света.
В Минэнерго подтвердили, что россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Там призвали "всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией".
Напомним
Накануне в Одесской области россия атаковала энергетику и порт "Южный", где загорелись около 30 контейнеров с мукой и маслом. Более 120 тысяч абонентов региона остались без света.
