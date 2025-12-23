Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры

Утром во вторник, 23 декабря, враг совершает массированную комбинированную атаку по Украине. Об этом сообщает УНН.

В частности, местные паблики информируют о взрывах в Ровно, Бурштыне и Рогатине (Ивано-Франковская область), а также на окраинах Черкасс.

В свою очередь начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине, также есть попадания на Конотопщине. Предварительно, люди не пострадали, но есть перебои с электроснабжением.

Тем временем в Киевской и Черкасской областях из-за вражеской атаки введены экстренные отключения света.

В Минэнерго подтвердили, что россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме