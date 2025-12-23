Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры

$42.250.09
22 декабря, 19:00 • 13252 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 26970 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 40502 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 29701 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 28191 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 26067 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 24087 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 21231 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18439 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 14029 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД23 декабря, 00:01 • 7646 просмотра
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы00:39 • 8880 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 9544 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 7658 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 7454 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 40508 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 38814 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 68558 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 90460 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 125376 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Сектор Газа
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 12512 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 15340 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 37894 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 35237 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 36983 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры

Киев • УНН

 • 6766 просмотра

Утром 23 декабря враг совершил комбинированную атаку по Украине, вызвав взрывы и повреждения гражданской инфраструктуры. Следствием стали экстренные и аварийные отключения электроэнергии в ряде областей.

Враг совершает массированную атаку по Украине: взрывы, отключения света и повреждения инфраструктуры

Утром во вторник, 23 декабря, враг совершает массированную комбинированную атаку по Украине. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В частности, местные паблики информируют о взрывах в Ровно, Бурштыне и Рогатине (Ивано-Франковская область), а также на окраинах Черкасс.

В свою очередь начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру на Шосткинщине, также есть попадания на Конотопщине. Предварительно, люди не пострадали, но есть перебои с электроснабжением.

Тем временем в Киевской и Черкасской областях из-за вражеской атаки введены экстренные отключения света.

В Минэнерго подтвердили, что россия снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего в ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в регионах. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

- пообещали в ведомстве.

Там призвали "всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией".

Напомним

Накануне в Одесской области россия атаковала энергетику и порт "Южный", где загорелись около 30 контейнеров с мукой и маслом. Более 120 тысяч абонентов региона остались без света.

Из-за российской атаки на Житомирскую область пострадали 4 сотрудника Укрзализныци - ГСЧС22.12.25, 10:43 • 3456 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Конотоп
Киевская область
Черкасская область
Министерство энергетики Украины
Шостка
Украина
Черкассы
Ровно