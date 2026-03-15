Оккупанты в Крыму готовят систему альтернативной службы на 2026 год – ЦНС
"Администрация" Крыма формирует списки предприятий и общежитий для призывников. Альтернативная служба станет инструментом полного мобилизационного учета.
Оккупационная администрация Крыма начала подготовку системы альтернативной гражданской службы на 2026 год. Соответствующий документ разослан исполнительным органам с требованием представить перечень предприятий, профессий и должностей, где могут быть задействованы граждане. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что предложения должны формироваться с разделением на весенний и осенний призывы.
Фактически речь идет о создании инфраструктуры призыва даже для тех, кто формально не будет служить в армии. Оккупационные власти формируют список организаций, которые смогут принимать таких людей на работы. Также требуют учитывать возможность их размещения в общежитиях, если служба будет проходить вне места жительства
Указывается, что такой подход свидетельствует о системной интеграции оккупированного Крыма в российскую призывную систему. Альтернативная служба в этом случае становится не механизмом выбора для граждан, а элементом общей системы мобилизационного учета людей.
По сути, оккупационная администрация создает полный цикл контроля над призывным ресурсом: от военной службы до альтернативной, что позволяет привлекать жителей на нужды оккупационной системы даже в случае отказа от службы в армии
россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины - от учебных заведений до местных администраций.
