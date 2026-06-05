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В Одессе погибла 11-летняя девочка, прыгнув с крыши 17-этажного дома — полиция

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

В Одессе на улице Пантелеймоновской 11-летняя девочка погибла после прыжка с крыши 17-этажного дома. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

В Одессе погибла 11-летняя девочка, прыгнув с крыши 17-этажного дома — полиция

В Одессе погибла 11-летняя девочка. Предварительно, ребенок прыгнул с крыши 17-этажного дома, в котором жил, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Происшествие случилось сегодня, 5 июня, вечером на улице Пантелеймоновской.

По предварительной информации правоохранителей, ребенок прыгнул с крыши 17-этажного дома, в котором жил, и упал на крышу пристройки, где расположен торговый центр.

Девочка погибла на месте.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, которая устанавливает все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

5-летний ребенок выпал из окна шестого этажа в Одессе05.11.25, 10:36 • 4012 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Одесса