ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и почти 60 артсистем — Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1330 военнослужащих и 59 артиллерийских систем. Общие потери противника с начала вторжения достигли около 1 454 210 военнослужащих.
Российская армия за минувшие сутки потеряла ещё 1330 военнослужащих, а также десятки единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным украинского военного командования, наибольшие потери враг понёс в артиллерии, беспилотниках и автомобильной технике. За сутки Силы обороны Украины уничтожили 59 артиллерийских систем, 1811 беспилотников оперативно-тактического уровня, 416 единиц автомобильной техники и автоцистерн, семь средств противовоздушной обороны, четыре реактивные системы залпового огня, четыре танка, четыре наземных робототехнических комплекса, три боевые бронированные машины и одну единицу специальной техники.
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения, по оценке Генштаба, достигли около 1 454 210 военнослужащих.
Также с начала войны Россия потеряла 12 246 танков, 25 087 боевых бронированных машин, 47 455 артиллерийских систем, 2 006 РСЗО, 1 547 средств ПВО, 446 266 беспилотников оперативно-тактического уровня, 5 007 крылатых ракет, 34 корабля и катера, две подводные лодки, 130 682 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 496 единиц специальной техники. В Генеральном штабе отметили, что данные уточняются.
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