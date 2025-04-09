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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25791 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Главный военный орган по планированию обороны государства
Новости по теме

Более трети боев - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение, треть из которых пришлась на Покровское направление. Украинские войска отбили многочисленные атаки врага на различных участках фронта.

Война • 9 апреля, 05:59 • 3832 просмотра

Потери оккупантов: уничтожено 1270 военных - Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, за сутки российская армия потеряла 1270 военных. Также уничтожены танки, боевые машины, артиллерийские системы и другая вражеская техника.

Война • 9 апреля, 04:28 • 4098 просмотра

Больше всего боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Война • 8 апреля, 05:59 • 4258 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 апреля 2025 года, потери российских оккупантов составили 1290 военных. Также уничтожены танки, бронемашины, артиллерийские системы и другая вражеская техника.

Война • 8 апреля, 04:44 • 128640 просмотра

За сутки на фронте произошло 165 боевых столкновений: карты Генштаба ВСУ

В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Война • 7 апреля, 05:42 • 4651 просмотра

Потери врага: количество погибших на войне в Украине россиян перевалило за 925 тысяч

В течение 6 апреля российская армия потеряла 1350 солдат и 15 крылатых ракет. Общие потери врага превысили 925000 человек.

Война • 7 апреля, 05:18 • 4471 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля на фронте произошло 135 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 63 авиаудара и задействовал 718 дронов.

Война • 6 апреля, 19:35 • 15101 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.

Война • 6 апреля, 14:53 • 18350 просмотра

Потери врага за сутки: ВСУ ликвидировали более 1300 россиян и уничтожили 13 танков

По данным Генштаба ВСУ, в течение 5 апреля российская армия потеряла 1330 солдат и 13 танков. Общие потери врага с начала войны составили более 923 тысяч человек.

Война • 6 апреля, 04:26 • 8678 просмотра

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

В течение 05 апреля на фронте произошло 152 боевых столкновения, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара.

Война • 5 апреля, 19:24 • 14834 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Война • 5 апреля, 16:08 • 19354 просмотра

С начала суток на фронте произошло 112 столкновений - в Генштабе назвали самые горячие направления

С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.

Война • 5 апреля, 14:25 • 14711 просмотра

На фронте за сутки 145 боестолкновений, половина произошла на двух направлениях: карты Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.

Война • 5 апреля, 07:27 • 13003 просмотра

Силы обороны отминусовали еще 1390 оккупантов и 13 российских танков

За сутки 5 апреля, украинские военные ликвидировали 1390 российских солдат, а также уничтожили 13 танков и 67 артсистем. ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу.

Война • 5 апреля, 06:16 • 9191 просмотра

На Лиманском и Покровском направлении произошло больше всего боев - Генштаб ВСУ

В течение суток зафиксировано 116 боевых столкновений. Враг нанес 79 авиационных ударов и привлек 966 дронов-камикадзе, обстреляв позиции и населенные пункты.

Война • 4 апреля, 20:18 • 6762 просмотра

Количество российских ударов по Украине возросло более чем на 50% после "перемирия" - The Telegraph

С момента начала мирных переговоров под руководством США количество российских ударов по Украине возросло более чем на 50%. Россия пытается заставить Киев пойти на уступки.

Война • 4 апреля, 14:53 • 11467 просмотра

Более половины боев на фронте - на двух направлениях: карта от Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. Силы обороны отбивают атаки врага и наносят удары по позициям противника.

Война • 4 апреля, 05:31 • 4153 просмотра

Потери врага: за сутки ликвидировано почти 1400 оккупантов, уничтожено 7 танков

По данным Генштаба ВСУ, в течение 3 апреля российская армия потеряла 1380 военных и 7 танков. Общие потери врага достигли 920 950 человек.

Война • 4 апреля, 04:59 • 4595 просмотра

На фронте 111 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего

В течение суток произошло 111 боевых столкновений. Враг нанес 68 авиационных ударов, использовав 121 управляемую авиабомбу, и совершил около 4000 обстрелов позиций украинских войск.

Война • 3 апреля, 20:40 • 14958 просмотра

Силы обороны сдерживают россиян на Покровском и Торецком направлениях: 62 боестолкновения на фронте

В течение суток на фронте произошло 62 боестолкновения. Наибольшая активность врага фиксируется на Покровском и Торецком направлениях, но украинские войска держат оборону.

Война • 3 апреля, 14:08 • 11116 просмотра

Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Наиболее активным был враг на Покровском, Курском, Торецком и Лиманском направлениях, нанеся многочисленные обстрелы и авиаудары.

Война • 3 апреля, 05:31 • 4383 просмотра

ВСУ: потери оккупантов возросли на 1390 военных и 6 танков

Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях врага за сутки: 1390 военных, 6 танков, 22 боевые бронированные машины и 49 артиллерийских систем. Общие потери достигли 919 570 человек.

Война • 3 апреля, 04:28 • 113900 просмотра

Более трети боев - на одном направлении: карта боевых действий от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Враг нанес 101 авиаудар и совершил около 5500 обстрелов.

Война • 2 апреля, 05:35 • 6550 просмотра

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 россиян и уничтожили 10 танков

По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля российская армия потеряла 1410 солдат и 10 танков. Также были уничтожены десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем.

Война • 2 апреля, 04:25 • 14256 просмотра

Самое горячее на Покровском направлении: произошло 141 боестолкновение на фронте – Генштаб

На фронте произошло 141 боевое столкновение, наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать атаки противника на разных участках фронта.

Война • 1 апреля, 19:49 • 8675 просмотра

Горячее всего - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту боевых действий

За минувшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ ликвидировали более полутора тысяч оккупантов и 2 крылатые ракеты.

Война • 1 апреля, 06:19 • 26713 просмотра

ВСУ: 175 боевых столкновений, враг нанес 73 авиаудара и задействовал 650 дронов

31 марта на фронте произошло 175 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 73 авиаудара, применив 118 КАБ, и задействовали около 650 дронов-камикадзе.

Война • 31 марта, 19:31 • 7508 просмотра

Более половины боев - на двух направлениях: карта боевых действий от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.

Война • 31 марта, 05:27 • 14999 просмотра

Минус 1230 оккупантов: в Генштабе сообщили о потерях врага

За сутки украинские защитники обезвредили значительное количество живой силы и техники врага. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где противник не прекращает интенсивные атаки.

Война • 31 марта, 04:52 • 12618 просмотра

На фронте более 200 боевых столкновений за сутки: Генштаб ВСУ показал карты войны

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, а также совершил более шести тысяч обстрелов позиций ВСУ.

Война • 30 марта, 05:47 • 35924 просмотра