Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Более половины боев - на двух направлениях: карта боевых действий от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.