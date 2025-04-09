Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение, треть из которых пришлась на Покровское направление. Украинские войска отбили многочисленные атаки врага на различных участках фронта.
По данным Генштаба ВСУ, за сутки российская армия потеряла 1270 военных. Также уничтожены танки, боевые машины, артиллерийские системы и другая вражеская техника.
В течение суток зафиксировано 159 боевых столкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Силы обороны поразили районы сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 8 апреля 2025 года, потери российских оккупантов составили 1290 военных. Также уничтожены танки, бронемашины, артиллерийские системы и другая вражеская техника.
В течение суток 6 апреля на фронте произошло 165 боевых столкновений. Враг нанес 23 ракетных и 90 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.
В течение 6 апреля российская армия потеряла 1350 солдат и 15 крылатых ракет. Общие потери врага превысили 925000 человек.
6 апреля на фронте произошло 135 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 63 авиаудара и задействовал 718 дронов.
российские войска пытаются прорвать оборону в Донецкой области, особенно на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои, украинские военные сдерживают натиск врага.
По данным Генштаба ВСУ, в течение 5 апреля российская армия потеряла 1330 солдат и 13 танков. Общие потери врага с начала войны составили более 923 тысяч человек.
В течение 05 апреля на фронте произошло 152 боевых столкновения, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. Враг нанес 73 авиаудара.
В Генштабе ВСУ опровергли фейки рф об атаках Украины на энергетические объекты. Силы обороны наносят удары только по военным целям оккупантов, а россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру.
С начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Покровском направлении, где враг предпринял 46 попыток прорыва обороны.
За минувшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, больше всего атак россиян зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны отбили многочисленные штурмы врага.
За сутки 5 апреля, украинские военные ликвидировали 1390 российских солдат, а также уничтожили 13 танков и 67 артсистем. ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу.
В течение суток зафиксировано 116 боевых столкновений. Враг нанес 79 авиационных ударов и привлек 966 дронов-камикадзе, обстреляв позиции и населенные пункты.
С момента начала мирных переговоров под руководством США количество российских ударов по Украине возросло более чем на 50%. Россия пытается заставить Киев пойти на уступки.
За прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. Силы обороны отбивают атаки врага и наносят удары по позициям противника.
По данным Генштаба ВСУ, в течение 3 апреля российская армия потеряла 1380 военных и 7 танков. Общие потери врага достигли 920 950 человек.
В течение суток произошло 111 боевых столкновений. Враг нанес 68 авиационных ударов, использовав 121 управляемую авиабомбу, и совершил около 4000 обстрелов позиций украинских войск.
В течение суток на фронте произошло 62 боестолкновения. Наибольшая активность врага фиксируется на Покровском и Торецком направлениях, но украинские войска держат оборону.
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Наиболее активным был враг на Покровском, Курском, Торецком и Лиманском направлениях, нанеся многочисленные обстрелы и авиаудары.
Генштаб ВСУ сообщил о значительных потерях врага за сутки: 1390 военных, 6 танков, 22 боевые бронированные машины и 49 артиллерийских систем. Общие потери достигли 919 570 человек.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 176 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Враг нанес 101 авиаудар и совершил около 5500 обстрелов.
По данным Генштаба ВСУ, 1 апреля российская армия потеряла 1410 солдат и 10 танков. Также были уничтожены десятки единиц бронетехники и артиллерийских систем.
На фронте произошло 141 боевое столкновение, наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать атаки противника на разных участках фронта.
За минувшие сутки на фронте произошло 216 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. ВСУ ликвидировали более полутора тысяч оккупантов и 2 крылатые ракеты.
31 марта на фронте произошло 175 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 73 авиаудара, применив 118 КАБ, и задействовали около 650 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.
За сутки украинские защитники обезвредили значительное количество живой силы и техники врага. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где противник не прекращает интенсивные атаки.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 223 боевых столкновения. Враг нанес ракетные и авиационные удары, а также совершил более шести тысяч обстрелов позиций ВСУ.