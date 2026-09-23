Силы обороны поразили склад «Рубикона» и пункты управления дронами оккупантов — Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили объекты российских войск в Донецкой и Луганской областях. Среди целей — склады, пункты управления БПЛА и живая сила.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления БПЛА, склада БПЛА подразделения "Рубикон" и других объектов врага на временно оккупированных территориях, пишет УНН.
Детали
"22 сентября и в ночь на 23 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов российского агрессора", - говорится в сообщении.
В районах населённых пунктов Новосёловка Первая и Дачное Донецкой области поражены пункты управления БПЛА противника. Также в Донецкой области, в районе населённого пункта Волноваха, поражён склад БПЛА подразделения "Рубикон"
Кроме того, по данным Генштаба, "украинские воины били по объектам материально-технического обеспечения войск противника".
"В районе населённого пункта Кундрюче Луганской области поражён склад горюче-смазочных материалов, а в районах населённых пунктов Горняк и Великая Шишовка Донецкой области - склады материально-технических средств", - отмечается в сообщении Генштаба.
Также в Генштабе сообщили, что "в районе населённого пункта Красногоровка в Донецкой области поражено скопление живой силы подразделения БПЛА".
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