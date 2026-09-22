Европа будет наращивать авиационные возможности для борьбы с лесными пожарами - Урсула фон дер Ляйен

Лесные пожары в Европе становятся всё более сложным вызовом для спасательных служб. Они охватывают большие территории, возникают чаще, а сезон высокой пожарной опасности длится дольше. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость масштабировать подготовку и укреплять потенциал будущего европейского противопожарного авиапарка, пишет УНН.

"Лесные пожары. Они становятся более интенсивными, происходят чаще и охватывают всё большие территории. Должна сказать, что чрезвычайно горжусь реакцией Европы — тем, как наши европейские ресурсы перебрасывались самолётами из одной части континента в другую. Но очевидно, что нам нужно действовать масштабнее и учиться быстрее", — отметила Урсула фон дер Ляйен, рассказывая о приоритетных направлениях работы Еврокомиссии во время ежегодного обращения в Европейском парламенте.

Председатель Еврокомиссии также сообщила, что поручила подготовить предложения относительно будущего европейского противопожарного авиапарка.

"Мы поручили одним из самых опытных европейских пожарных и специалистов служб реагирования на чрезвычайные ситуации возглавить эту работу. Они проанализируют все аспекты готовности и предотвращения пожаров: от гражданско-военной координации до потребности в новых возможностях. И я попросила их подготовить предложения, в частности относительно будущего европейского противопожарного авиапарка", — заявила она.

Необходимость усиления таких возможностей связывают и с изменением характера самих пожаров. В ЕС отмечают, что из-за изменения климата они распространяются быстрее и длятся дольше, поэтому Европе необходимо заранее готовиться к рискам, а не только реагировать на последствия масштабных пожаров.

Борьба с лесными пожарами в Европе уже не ограничивается возможностью отдельной страны быстро мобилизовать собственные ресурсы. Европейская система реагирования всё больше опирается на взаимопомощь: техника и специализированные команды могут перемещаться туда, где в конкретный момент возникает наибольшая потребность.

В 2026 году ЕС заранее готовился к лесным пожарам. В частности, была подготовлена система реагирования, в которую вошли более 700 пожарных из 14 европейских стран, а также 22 пожарных самолёта и пять вертолётов.

Украинский опыт как часть системы

Потребность в дополнительных авиационных возможностях открывает пространство для использования самолётов, которые специально создавались для борьбы с масштабными пожарами и уже имеют опыт работы в разных странах.

Одним из таких самолётов является украинский Ан-32П (AN-32P) Firekiller — специализированная противопожарная модификация транспортного самолёта Ан-32. Конструкция этого самолёта позволяет сбрасывать до 8 тысяч литров воды или огнегасящей смеси за один вылет — двумя заходами по 4 тысячи литров. Сброс осуществляется с высоты около 40–50 метров, что позволяет формировать плотное покрытие непосредственно в районе пожара.

Самолёт создавался с учётом специфики работы в сложных условиях. Базовый Ан-32 в своё время разрабатывали для эксплуатации при высоких температурах и на значительных высотах, а при создании противопожарной версии именно более мощные двигатели должны были обеспечить необходимую манёвренность и возможность точного сброса воды в горной местности.

Помимо противопожарного оборудования, Ан-32П (AN-32P) сохраняет транспортные возможности и может перевозить пожарных и необходимое снаряжение. Это позволяет использовать самолёт не только для сброса воды, но и для выполнения других задач во время реагирования на чрезвычайные ситуации.

Такие самолёты, в частности, использует украинская авиакомпания XENA, специализирующаяся на авиационном пожаротушении. По информации компании, самолёты и члены команды неоднократно выполняли пожарные миссии в Турции, Греции и Черногории.

В 2025 году один из Ан-32П (AN-32P) компании XENA также привлекали к усилению авиационных возможностей Черногории во время пожароопасного сезона. В июне 2026 года самолёт снова работал в этой стране — на этот раз его привлекли к тушению пожара в районе Орьена, где сложный горный рельеф затруднял доступ наземных подразделений.

Европа уже усиливает собственную систему реагирования на лесные пожары, а международная кооперация становится всё более важной. Украинский (AN-32P) Firekiller имеет многолетний опыт работы в таких операциях. Этот опыт может стать частью более широкой европейской системы взаимодействия в борьбе с масштабными лесными пожарами.

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